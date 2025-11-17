iHerb破萬好評洗護產品64折起！
尖沙咀賓館躁漢箍煲不遂 踢門揑頸掌摑咬前女友
尖沙咀一名中年男子疑箍煲不遂，襲擊前女友被捕。周日（16日）下午3時38分，警方接獲彌敦道83至97號華源大廈一間賓館的職員報案，指一名女同事被其男朋友襲擊，涉案男子亦踢爛賓館一門鎖。警員拘捕一名44歲涉案男子，他涉嫌「襲擊」及「刑事毀壞」；45歲女事主則面、手輕傷，由救護車送往廣華醫院治理。涉事賓館一片凌亂，床單及雜物散落一地。
現場消息稱，案中男女為前度情侶關係，分手約半個月；女事主為上址清潔工，當時在賓館留宿。據了解，事發時男方登門要求漢箍煲不遂，期間有人向女事主揑頸、咬手臂、掌摑，踢毀賓館一房門。案件交由油尖警區刑事調查隊第6隊跟進。
