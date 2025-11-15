黑色星期五優惠大合集！
尖沙咀酒吧被爆竊 賊人潛入偷錢箱
尖沙咀諾士佛臺一間酒吧被爆竊，疑犯曾潛入酒吧盜去錢箱，警方到場調查。
損失約13,000元現金
保安員今早巡經該間酒吧時，發現後門損毀。他隨即翻查閉路電視，發現一名年約30多歲的非華裔男子曾潛入酒吧及偷走錢箱，其後沿路逃去。保安報警求助，警方到場調查，正追緝疑犯。經點算後發現酒吧損失約13,000元現金。
