專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
尖沙咀酒店七旬夫婦疑因病尋死 丈夫傷重死亡 妻子涉謀殺被捕︱Yahoo
【1月23日 0:10 更新報道 新增警方案情簡報】
【Yahoo 新聞報道】今（22 日）下午約 5 時，尖沙咀柯士甸道一間酒店有一男一女倒臥房間，職員報警。兩人昏迷送往伊利沙伯醫院，男子經搶救後不治，警方正調查案件。
據了解，酒店職員清潔房間時，發現一對年老男女昏迷房間，於是報警，77歲男子送院後證實不治。73歲女子留醫ICU。據悉，兩人長期租住該酒店房，房內發現安眠藥樽。二人亦患有心臟病、肝病等疾病紀錄。
警方 1 月 23 日零時召開記者會，指二人是夫婦關係，男死者身上有多處刀傷，而 73 歲被捕妻子當時並無受傷，手中握有一把長 23 厘米且帶有血跡的生果刀。
結婚超過 40 年
案發現場為一間面積約 200 呎的酒店房間，死者與妻子當時昏迷在床上。法醫初步檢查發現，死者死於下午時段，其頸部、雙手前臂均有傷痕，其中最嚴重的傷勢位於右頸，有一處被利器插入、深約 2 厘米的刀傷。現場除了發現生果刀外，亦尋獲一把 20 厘米長的餐刀及安眠藥。房間內沒有打鬥或搜刮痕跡。
警方在現場檢獲死者與被捕人留下的遺書，內容提及因為長期病患困擾，難以支撐下去，故決定尋死。死者與被捕人結婚超過 40 年，兩人過往並無家庭暴力或精神病紀錄，具體的病歷仍在調查當中。
被捕人與前夫育有一名女兒，目前居住在海外。死者與被捕人自 7 月起入住該酒店。
其他人也在看
繼母虐死女童伏法 生母擬棄民事訴訟
【on.cc東網專訊】福建省莆田市一名時年12歲女童生前遭到繼母許金花虐待，直至2023年在家死亡。案經兩次審理並宣判，許女被判死刑。最高人民法院近日依法作出裁定，核准許女死刑。周二（20日）上午，許女終於伏法。on.cc 東網 ・ 12 小時前
兩嬰幼兒疑被虐 菲籍外傭涉虐兒提堂
【Now新聞台】兩名外傭涉嫌虐待兩名年幼兄弟，其中一人被控虐兒罪，早上提堂。 28歲的菲律賓籍被告早上由警車押送至粉嶺裁判法院。她涉嫌在上水蕉徑村一個村屋單位內，虐待16個月及4個月大的兩兄弟，其中男嬰眼底及腦部出血要接受手術，目前仍然在深切治療部留醫，而哥哥的身體亦有瘀傷。至於同樣涉案的45歲印傭獲准保釋，下月向警方報到。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
屯門站女廁9格鎖剩2格 網民疑清潔工偷懶 港鐵回應
近日有女網民指周一(19日)晚上約9時到港鐵屯馬綫屯門站女廁如廁，現場雖有9個廁格，惟其中7格均被反鎖。當時廁所門外排長龍，事主與其他乘客等逾8分鐘，一度以為有人使用其他廁格，最終發現裡面竟空無一人。事主質疑有清潔工為減少工作量，故意鎖起大部分廁格，當場質問清潔工：「無理由唔知鎖晒㗎喎！」，對方回應「我要清垃圾過去」，惟見到事主拿起手機拍攝才取出鑰匙開門。港鐵回應《am730》查詢指周一晚上9時許，當時屯門站一個女廁有部份廁格沒有人使用但門被鎖上，清潔人員其後打開廁格，讓乘客使用，車站會密切留意有關情況。am730 ・ 8 小時前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招
「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？Yahoo Style HK ・ 13 小時前
宏福苑五級火︱匿名者網上投票收集居民善後意願 流傳截圖籲「企硬」 姚鈞豪：遭冒認造謠︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑居民長遠安置正在討論階段，近日 Facebook 出現「宏福苑處理善後關注組」，有匿名參與者發起投票，聲稱收集宏福苑居民對未來居住安排的想法。投票選項包括原址重建、原區重建、樓換樓、由政府購買業權，投票開始後五小時，「樓換樓」暫時以 267 票領先，佔投票人數約 67％。不過有留言質疑非居民皆可投票，「樓換樓」的支持者中不少專頁帳號，投票認受性存疑。有人較早時亦在群組內貼出兩張 WhatsApp 截圖，圖中顯示宏福苑前區議員「姚鈞豪」叫居民「企硬迫政府讓步」，惟姚鈞豪本人向《Yahoo 新聞》表示，從未發表該言論，憂有人冒認造謠，將於今晚報警備案。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
尖沙咀私家車遇查 28歲司機開車逃逸 2警跌傷送院
尖沙咀有私家車遇查開車逃逸，撞傷警員。昨日(21日)晚上約11時半，西九龍交通部警員在尖沙咀山林道與彌敦道一帶巡邏期間，發現一輛私家車行跡可疑，於是上前截查。警員要求司機出示身份證明文件期間，對方拒絕下車，其後突然駕車沿彌敦道方向逃去。2名警員受傷倒地，分別頸部及腳部受傷，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院接受治理。警方經初步調查後，將案件暫列作「狂亂駕駛」、「襲擊警務人員」及「拒捕」，正追查涉案私家車及28歲姓劉男司機下落，暫時未有人被捕。am730 ・ 16 小時前
何永賢曾國衞據報短期內離任 兩人未正面回應｜Yahoo
《明報》今日（22 日）頭版報道，指近日從多於一個渠道獲得消息，政府短期內將有高層人事變動，至少涉及兩名問責局長。房屋局局長何永賢和政制及內地事務局局長曾國衞昨日（21 日）被當面詢問是否即將離任，兩人都沒有正面回應。政府發言人就表示，不會回應揣測性報道。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
七旬夫婦昏迷尖沙咀酒店 男子送院後不治 警列謀殺案
【Now新聞台】尖沙咀一間酒店一對七十多歲夫婦昏迷送院，男子其後證實不治，警方列謀殺案處理。 案發在尖沙咀柯士甸道華美達華麗酒店。消息稱下午四時許，該對年老夫婦在酒店房間昏迷，職員打算清潔房間時發現，之後報警，兩人由救護車送到伊利沙伯醫院搶救。據了解，兩人長期租住酒店房間，房內有安眠藥樽，估計兩人服用了數十粒，而兩人有心臟病、肝病等病歷，疑因病厭世尋死，女子現於深切治療部留醫。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
廉署拘捕「莊臣控股」高層及分判商等 14 人 涉清潔合約貪污 收受分判商資助買樓︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】廉政公署日前採取執法行動，拘捕 14 名人士，當中包括上市公司「莊臣控股」的一名高級管理層及兩名經理級僱員。被捕人士涉嫌在外判清潔合約中串謀收受利益，涉及金額至少 1,800 萬元。廉署在行動中搜獲價值逾 1,000 萬元的名貴手錶，懷疑被用作清洗犯罪得益。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
4月大男嬰疑受虐腦出血危殆揭兄同受傷 警查天眼拘兩外傭1被控
上水發生虐兒案。一名4個月大、乳名為「細波」的男嬰懷疑遭叉頸及猛烈搖晃受虐，腦出血抽搐、身上有瘀傷，做開腦放血手術後，於沙田威爾斯親王醫院留醫兒童深切治療部，情況危殆。醫護認為傷勢有可疑，於是報警。警方調查後揭發「細波」的16個月大胞兄亦為受害人，於是翻查天眼，發現事發當日父母並不在家，片段中亦未有確切嚴重的虐兒行為，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕兩名外傭，其中28歲菲律賓籍女傭涉嫌較大，被暫控對所看管兒童或稱少年虐待或忽略罪，明日（22日）將於粉嶺裁判法院提堂。am730 ・ 1 天前
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
李嘉誠大宅外傳異味 驚動警方消防到場 ! 真相係……
今日（22日）早上11時許，長和系創辦人李嘉誠深水灣大宅外傳出異味，大宅保安員一度懷疑有氣體洩漏，於是報案。28Hse.com ・ 6 小時前
張佳添再被爆有新女 火速發文踢爆係2年前舊相 唔認甄詠珊係女友但「曾經有交往過」
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音》評審而為人熟悉，去年添sir突然連環爆緋聞，先係傳佢力追TVB高層樂易玲（樂小姐），之後再被網媒拍到同黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)喺商場攬抱和搭膊Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
滕麗名領30年金牌掀回憶殺 網民：陳三元陪住大家成長
TVB喺噚日（21日）舉行《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025》，滕麗名、黎芷珊、湯盈盈、姚瑩瑩、譚俊彥、龔嘉欣、吳偉豪、周嘉洛、關曜儁等藝人出席，而滕麗名、黎芷珊、湯盈盈及姚瑩瑩獲30年金牌，重1.5両，價值約6萬港元，佢哋異口同聲話繼續效力TVB，期待領40年金牌，甚至要學「阿姐」汪明荃獲50年金牌。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
私人住宅裝修鑿穿浴室地台樓板 下層天花穿窿可對望 屋宇署：要求即時停工
日出康城一個單位的業主2023年裝修期間涉擅自拆除部分主力牆，震驚全港，近日再有涉及裝修鑿穿事件出現。屋宇署今日在社交平台發文及上載兩張照片表示，早前有一個私人住宅單位在裝修期間，鑿穿了浴室的地台樓板，影響下層單位，照片可見廁所天花被鑿至穿窿，鋼筋鏽跡斑斑，和樓上可對望。屋宇署即時派員視察後，發現單位地台的樓板被鑿穿，幸整體樓宇結構沒有明顯危險。am730 ・ 7 小時前
「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點 躺平都年收3,000萬利息
粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父28Hse.com ・ 6 小時前
「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英見證女兒碩士一級榮譽畢業 網民激讚與女兒似姊妹
前太陽娛樂文化老闆周焯華（洗米華）入獄後，其太太「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）變得低調，又作出新嘗試，與朋友創業賣養生湯。洗米嫂閒時都會喺社交平台分享生活與健身日常；日前，大晒多張大女周梓潼（Virginia）英國碩士畢業照，寫道：「碩士畢業喇！又靚又叻！繼續努力keep going! We are loving you and supporting you always」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「大隻Rocky」鄭健樂被貼街招後發文「總遇上爛人爛事」 崔碧珈：不會做「陰濕」事
有「大隻Rocky」之稱的前香港先生鄭健樂繼追求崔碧珈失敗後，近日又被貼街招，Rocky於社交平台分享個人感受，相信是回應近期的事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
翻閹公務員收利益兼放上網 勾起市民想當年.....
駐天津聯絡處主任鄭震生曬商務艙、酒店套房及私人船艙惹爭議，政府指涉違《防止賄賂條例》即時解約，觸發市民憂慮廉潔倒退，香港清廉指數亦持續下滑。Yahoo財經 ・ 14 小時前
《高朋滿座》「高B」鍾煌每逢MIRROR活動必出席力撐Alton 花籃下款揭關係密切
鍾煌（前名鍾文姚）於TVB處境劇《高朋滿座》飾演鄭丹瑞女兒「高B」，憑親切活潑形象及一副童顏深入民心，並憑該劇入圍《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員。當年，鍾煌被視為TVB力捧新星，但後來傳出與已婚男士有感情瓜葛，令形象受挫，最終以角色「出國留學」嘅劇情方式淡出劇組。鍾煌近年淡出娛樂圈，不過被發現與MIRROR成員Alton（王智德）關係密切，甚至有指佢係Alton同母異父姐姐。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前