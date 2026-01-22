尖沙咀酒店七旬夫婦疑因病尋死 丈夫傷重死亡 妻子涉謀殺被捕︱Yahoo

【1月23日 0:10 更新報道 新增警方案情簡報】

【Yahoo 新聞報道】今（22 日）下午約 5 時，尖沙咀柯士甸道一間酒店有一男一女倒臥房間，職員報警。兩人昏迷送往伊利沙伯醫院，男子經搶救後不治，警方正調查案件。

據了解，酒店職員清潔房間時，發現一對年老男女昏迷房間，於是報警，77歲男子送院後證實不治。73歲女子留醫ICU。據悉，兩人長期租住該酒店房，房內發現安眠藥樽。二人亦患有心臟病、肝病等疾病紀錄。

廣告 廣告

警方 1 月 23 日零時召開記者會，指二人是夫婦關係，男死者身上有多處刀傷，而 73 歲被捕妻子當時並無受傷，手中握有一把長 23 厘米且帶有血跡的生果刀。

結婚超過 40 年

案發現場為一間面積約 200 呎的酒店房間，死者與妻子當時昏迷在床上。法醫初步檢查發現，死者死於下午時段，其頸部、雙手前臂均有傷痕，其中最嚴重的傷勢位於右頸，有一處被利器插入、深約 2 厘米的刀傷。現場除了發現生果刀外，亦尋獲一把 20 厘米長的餐刀及安眠藥。房間內沒有打鬥或搜刮痕跡。

警方在現場檢獲死者與被捕人留下的遺書，內容提及因為長期病患困擾，難以支撐下去，故決定尋死。死者與被捕人結婚超過 40 年，兩人過往並無家庭暴力或精神病紀錄，具體的病歷仍在調查當中。

被捕人與前夫育有一名女兒，目前居住在海外。死者與被捕人自 7 月起入住該酒店。