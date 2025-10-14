Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

尖沙咀金普頓酒店人均$1,017住海景房！賞維港日出日落靚景 開放式浴缸是因為「土地問題」？

尖沙咀金普頓酒店開幕後，其雲石浴缸及天台泳池設計揭起討論熱潮，除了這兩項吸睛項目外，酒店還有哪些值得留意的地方呢？全海景客房又為何要將浴缸放置在外呢？Yahoo Travel為大家一一揭秘！

尖沙咀金普頓酒店Check-in Lobby設於15樓。

位置便利 地鐵站一出即到

有外遊經驗的朋友都會明白，一間酒店的地理位置及交通配套非常重要。尖沙咀金普頓酒店落戶尖沙咀道中間道11號，就在訊號山公園旁邊，尖沙咀地鐵站L1出口一出轉左就到，方便、易揾！由於酒店原身是「海員之家」，大樓設2個入口，左邊為Kimpton Hotel，而右邊為「海員之家」入口，而Check-in Lobby設於15樓。

全海景景觀 飽覽日出日落維港景

酒店客房全海景景觀及融合港式建築特色為設計兩大特點！495間客房有多個房型選擇，就連最基本房型都有開揚海景，並分成向東、向西，可以安在房中觀賞維港日出日落靚景，安排富有心思。樓層角落放滿展現香港面貌的裝飾，由電梯大堂、走廊，一直延伸到客房，水磨石地磚、花磚、藤編衣櫃點綴，令客房更有和暖感覺。

495間客房有多個房型選擇，就連最基本房型都有開揚海景。

沐浴用品用上韓國品牌NONFICTION。

浴缸為甚麼要放置客房中間呢？原來都是「土地問題」。

開放式浴室設計只因「土地問題」？

踏入客房，第一個映入眼簾就是深啡色浴缸！為甚麼要放置客房中間呢？原來都是「土地問題」～開放式設計，省卻間隔磚牆，換來開揚視野，更具空間感，減少壓迫感覺。編輯留意到，部分房型的浴缸面向落地玻璃窗，可以邊浸浴邊睇靚景。至於備受矚目的雲石浴缸，只限套房房型，酒店表示採用雙層玻璃，外面無法睇到房內環境，但建議大家穿着浴袍或泳衣影相打卡，那就可以安全為上！除此之外，部分套房設有露台，可以飽覽維港黃昏日落靚景，還是欣賞煙花匯演的最佳地點！

套房房型。

雲石浴缸景觀開揚，酒店表示採用雙層玻璃，外面無法睇到房內環境，但建議大家穿着浴袍或泳衣影相打卡，那就可以安全為上！

套房浴室配有Dyson風筒。

套房有多個功能性corner，這個小書桌可以邊望着靚海景，邊歎音樂。

部分套房設有露台，可以飽覽維港黃昏日落靚景，還是欣賞煙花匯演的最佳地點！

最平人均$1,017起住一晚 打卡人氣天台泳池

想試住或推介外國朋友來港一試新酒店？其實房價不算太貴，編輯睇過10-12月價錢，最平一晚$2,034就有交易，人均$1,017起，以尖沙咀中間道地段，酒店品牌及其定位，價錢算是合理！加上，超人氣天台泳池及符合Hyrox Training的Gym room都只開放予住客，如要一試就不妨一住～

香港金普頓酒店

10-12月最平房價：$2,034起，人均$1,017起

按此經Trip.com預訂 按此經官網預訂 按此經Klook預訂 按此經booking.com預訂

人氣打卡天台泳池只開放於房客。

電梯大堂景觀不得了。

符合Hyrox Training的Gym room。

可以望住維港景色做運動。

Hillside是享用早餐的場地，這個corner感覺奢華。

Hillside另一個角落可以睇到海景。

香港金普頓酒店

地址：尖沙咀中間道11號（地圖按此）

