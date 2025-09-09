【動物專訊】本報在今年3月報道尖沙咀一位餵貓近20年的婆婆去世，家中的貓貓「三花」已獲領養，而她平時餵開的約12隻社區貓均獲多名熱心人士和街坊關顧，讓愛延續。日前颱風襲港前夕，一名熱心日本人街坊擔心邱婆婆遺孤的一隻10歲社區貓捱不過八號風球，因此情急之下將貓貓救回家，而該貓貓也很享受和適應入屋的生活，只是那日本人在9月15日便要離開香港，無法長期照顧這瘦弱貓貓，因此希望為該貓貓找到領養家庭，讓他可安享晚年。

事緣60歲獨居邱婆婆在近20年一直餵尖沙咀的社區貓，讓他們吃到飽飯不用捱餓，遺憾的是婆婆在今年3月於家中離世，義工師姐得知消息後，先是幫助婆婆家中遺下的愛貓「三花」找到領養，亦和一眾熱心街坊分擔關顧邱婆婆平時餵的12隻社區貓，讓婆婆的愛延續下去。

其中一位幫忙照顧該些社區貓的日本人，日前眼見颱風逼近，擔心在山坡上生活的一隻10歲貓貓捱不下去，決定先將貓救回家中，打算等待颱風過後才將貓放回山坡。

不過，該貓貓因為有腎病，十分瘦弱，之前經過連場黑雨和颱風，身體變得更差，另方面貓貓亦十分適應在家居的生活，十分溫馴乖巧，亦很努力地吃東西，顯然是一隻願意入屋的貓貓。該日本人因此希望貓貓能找到領養家庭，形容貓貓街頭生活十分艱難，面對風雨酷暑嚴寒，對一隻老貓來說，真是太難熬。

主力照顧邱婆婆遺孤的熱心市民Elaine表示，那日本人在月9月15日便要離開香港，無法長期照顧這貓貓，而這貓貓真的值得入屋生活，再放出街可能會很辛苦和病情加重，因此希望有人願意領養貓貓，讓貓貓在晚年可以過安樂幸福的生活。

如有意領養這貓貓，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與Elaine聯絡。

相關報道：

餵貓近20年獨居婆婆突然離世 遺愛貓待尋家延續主人的愛

尖沙咀餵貓邱婆婆今年3月離世，圖為她離世前一日餵貓的身影。

10歲瘦弱貓貓是邱婆婆的遺孤之一，日前熱心市民在颱風來襲前將貓貓救回家。

10歲瘦弱貓貓是邱婆婆的遺孤之一，日前熱心市民在颱風來襲前將貓貓救回家。

貓貓十分適應在家生活，惟救貓人將要離開香港，急尋領養家庭讓貓安享晚年。

貓貓十分適應在家生活，惟救貓人將要離開香港，急尋領養家庭讓貓安享晚年。

The post 尖沙咀離世餵貓婆婆遺孤之一 十歲瘦弱貓貓急尋家度晚年 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.