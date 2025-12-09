尖沙咀美食｜爆餡三文治店「Sandwichology」必試越式炆豬肉越南法包/芋泥肉鬆麻糬Bagel

Sandwichology位於尖沙咀旺中帶靜的緬甸臺，木系桌椅配水泥牆，牆上掛上印滿麵包圖案的畫，還有一幅牆貼滿風乾後塗上保護漆的真麵包模型，處處呼應著麵包主題。

位於尖沙咀緬甸臺。

鍾情Bagel麵包當飯食 自立門戶賣三文治

店主元姐表示自己非常喜歡吃麵包，常常麵包當正餐，有多年餐飲業經驗的她開店前正是於紅磡人氣Bagel店Bagel Go Go工作，發現爆餡又打卡的三文治非常受香港人歡迎，後來她決心自立門戶在尖沙咀開店，命名為「Sandwichology」，顧名思義就是以三文治做主角。

貼上真麵包的「麵包牆」非常搶眼。

12款麵包 自選做三文治

擁有一顆熱愛麵包的心的元姐對麵包的選擇及食材配搭非常講究，客人可先自選麵包，再選擇已配搭好的餡料，亦可加錢追加不同配料。單講麵包的選擇就已有12款之多，當中逾半都是Bagel，有原味、芝麻、肉桂提子及藍莓等口味，元姐說近年香港有不少Bagel都為了遷就港人口味口感變得跟普通麵包差不多，她卻對正宗美式Bagel的煙韌口感情有獨鍾，於是試勻多款Bagel才選定了這款美國入口的。其他麵包包括越南法包、Ciabatta、酸種麵包及冬甩等，最窩心的是麵包都標明了卡路里，方便控制飲食中的客人選擇，不吃澱粉質的甚至可以生菜代替麵包。

燒鰻魚滑蛋三文治 $82

可選擇「走包」，以生菜代替麵包。

近30款三文治 招牌越式炆豬肉越南法包

已配搭好食材及醬汁的三文治有約30款之多，鹹甜口味、不同地方特色的都有。問到元姐的心水，她笑說她是越南人，所以推介大家要試越式炆豬肉三文治，豬五花以香茅及薑蓉等炆得入味再煎香，法包自越南直送，食落鬆脆不會𠝹口，連漬物也是自家醃製的。

越式炆豬肉三文治 $78

其他三文治都足料爆餡，非常打卡，像加入大量芫荽煎成蛋餅做餡的厚蛋芫荽芝士三文治，以及帶日本風情的燒鰻魚滑蛋三文治等，亦有鷹咀豆泥、牛油果番茄蛋及黑松露蘑菇茄子等素食選擇。

厚蛋芫荽芝士三文治 $74

三文治做甜品 忌廉水果/芋泥朱古力麻糬餡

元姐見附近的OL客人普遍都喜歡吃甜品，部份更會甜品當正餐，於是想到推出甜味三文治，像可選冬甩做包，夾入自家打甜忌廉及時令水果做的忌廉水果三文治，又或是以自製芋泥、鮮奶麻糬、朱古力醬及肉鬆做餡的三文治，賣相靚，味道還非常豐富。另外還有不同口味的忌廉芝士及希臘乳酪醬，供客人自行拼配。

生果忌廉三文治 $38/半份、$68/全份

芋泥肉鬆朱古力麻糬三文治 $70

Sandwichology

地址：尖沙咀緬甸臺8號凱譽地下17號鋪（地圖按此)

文、攝：Amy Luk

