尖沙咀「中目黑」一秒穿越東京小巷的居酒屋夜

作為東京超人氣居酒屋的首間海外分店，「中目黑」選址於尖沙咀九龍酒店的地庫，室內以木色為主調，木地板、再生木材製作的餐桌配合暖黃色燈光，營造出帶點神秘又沉穩的居酒屋氣質，既不像大排檔般嘈雜，也不會過分拘謹，讓人自然放鬆下來慢慢吃喝。

餐牌走的是偏創意但仍然保留日本味道的路線，一開始可以以楓糖忌廉芝士伴薄脆打開味蕾，忌廉加上日本人氣QBB芝士打成醬，甜中帶鹹，塗在烘烤薄脆上，一件在手已經很邪惡。這款小食特別適合配Highball或果香較突出的清酒，邊聊天邊吃不知不覺就清掉一碟。​

黑松露薯仔沙律配最中餅則把傳統日式和菓子「最中餅」玩出新意思，將本來用作甜品的餅殼，改為盛載加入日本男爵薯、甘筍及淡忌廉的綿滑薯仔沙律，再綴以黑松露油，香氣立刻跳出來。入口既有最中餅的輕脆，又有薯蓉的柔滑，是相當有記憶點的新派前菜。​

如果喜歡視覺效果，「滿足壽司」會是那種一上桌就會被朋友搶著拍照的菜式。吞拿魚、拖羅、蟹肉、海膽和三文魚子等時令刺身堆在排列整齊的卷物上，堆得幾乎「滿瀉」，一口咬下是滿滿的海鮮鮮味和奢華感，名字叫「滿足」並不誇張。​

肉食愛好者可以試試燒慢煮牛肋肉，牛肋以攝氏63度慢煮約1.5小時，先鎖住肉汁和嫩度，再配煮酒以大火燒香表面，端上桌時香氣非常明顯。牛味濃郁而不韌，既適合配白飯，也很適合配酒當重口味主角。​

另一道適合天氣稍涼或想吃暖胃一點的，是雞肉丸子豆腐豆乳鍋。雞肉丸以免治雞肉及雞軟骨製成，加入紫蘇增香，配上口感幼滑的安曇野絹豆腐，湯底用日本無調整豆乳稍作調味，喝起來有豆香又不覺厚重，是低脂又暖身的一鍋。​

豚腩串燒三味選用日本較少見的Kamikomi豚肉，分別配上酸汁蘿蔔蓉、蒜蓉味噌及鹽京蔥三款醬汁，一次過試到不同層次的油香與鹹香。喜歡邊喝邊「啜串」的人，這道幾乎是指定動作。​

刺身控可以留肚給炙熱吞拿魚腩他他，拖羅、三文魚及油甘魚切成蓉後以味噌醃好，再在客人面前炙燒，將魚油的脂香完全釋放出來。用紫菜包起他他，蘸上雞蛋汁一起吃，口感軟滑豐富，帶着味噌鹹香與炙燒後的焦香餘韻，非常適合愛重口味的客人。​

香蔥豆腐章平燒則是對大阪風燒餅的小小致敬，將豆腐壓碎取代麵粉，做出外脆內棉的低澱粉主食，吃起來沒有太大負擔卻很有飽足感。想吃更奢華一點，可以點A4和牛三文治，和牛柳以半煎炸方式處理，鎖住肉汁，夾在烘至鬆化的麵包之間，油脂香氣與柔嫩口感令人忍不住一件接一件。​

喜歡暖湯飯的客人，不妨試日式海鮮雜炊，鰹魚湯中加入白飯與海鮮，再以蛋花輕輕點綴，原鍋上桌，湯頭鮮味突出又不覺膩口。無論作為結尾清胃，還是想來一個充滿日本味的主食，都是安心之選。

吃到最後，不要錯過麻糬雪糕三文治這個頗有玩味的甜品，可以選雲呢拿或抹茶口味。做法是先把法式長條麵包掏空，內層抹上一層薄薄的麻糬，再釀入雪糕後急凍，待上菜前再放入焗爐以大火快速烘香表面。一口咬下去，外層是熱香脆的麵包，內裡卻是冰凍柔滑的雪糕，配合麻糬帶來的煙韌口感，是典型「冰火夾擊」的驚喜結尾。





中目黑

地址：尖沙咀彌敦道 19-21 號九龍酒店 B3 樓 B3-01 號舖

電話：2367 9368