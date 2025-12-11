尖沙咀美食｜台灣過江龍茶飲店「 SOMA TEA & MOCKTAIL」 登陸K11 MUSEA 香港限定黑松露精粹茶歐雷

深受台灣茶飲迷喜愛、有「台灣第一名奶茶」美譽的 SOMA TEA & MOCKTAIL 宣佈進駐尖沙咀 K11 MUSEA！品牌設有三大系列：茶歐蕾、花果茶與精粹系列，以獨家三種紅茶為基底，調配出滑順濃郁的經典奶茶，香港店獨家推出限定黑松露精粹茶歐雷，黑松露香氣四溢，茶飲Fans可以一試！

又有台灣茶飲店進駐！

品牌2013年於台北創立

來自台灣的精品手搖飲品牌 SOMA，2013年在台北創立，嚴選來自台灣、斯里蘭卡、印度、肯亞的優質茶葉以及當季水果，以「職人製茶精神」為核心，現煮茶湯、控溫萃取、手刷精製，將手工與現代科技結合，呈現極致平衡的茶飲風味。今次品牌於香港開設旗艦店，特別推出香港限定的黑松露精粹茶歐雷，將黑松露香氣融入奶茶中，呈現細緻而奢華的風味層次。

香港限定的黑松露精粹茶歐雷

人氣之選：法國白蘭地茶歐雷/京都抹茶精粹歐雷

作為SOMA創新代表作之一，法國白蘭地茶歐雷也是推介之選，香港少見的微醺奶茶，以法國白蘭地VSOP配原味茶歐蕾，奶香交織果木酒氣，高雅迷人。品牌也有香港人最愛的抹茶口味，京都抹茶精粹歐雷採用京都上等手刷茶道級抹茶，以傳統茶筅現場手刷製作，茶韻濃厚，配搭牛奶口感滑順，抹茶控必點。另外香港店也推出限定手工果凍，黑糖果凍以龍眼木及荔枝木為柴火，手工小批量熬煮，香氣濃厚帶炭燻氣息；椰子果凍以天然椰子水製作，質感清爽順滑，特別適合搭配花果菁茶。

京都抹茶精粹歐雷

香港店限定手工果凍

SOMA TEA & MOCKTAIL

地址：尖沙咀 K11 MUSEA 6樓603號舖（地圖按此)

圖片來源：官方IG

文：Amy

