尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

尖沙咀合味道紀念館宣布明年1月11日暫別香港！陪伴無數大小朋友創造專屬杯麵回憶的「合味道紀念館香港」，上月於官方宣布將於 2026 年 1 月 11 日結束現階段營運。日清食品強調，這次並非告別，而是為了下一階段的創新體驗重新整裝待發。

合味道紀念館暫別香港

日清食品於公告中指出，品牌一直相信「創造」的力量，並致力將這份精神放進每一項互動體驗。從 2016 年於香港國際機場推出的「我的合味道工作坊」及「出前一丁工作坊」，到 2021 年在尖沙咀落成的「合味道紀念館香港」，團隊都希望透過參與式活動，讓參加者創造獨特而美好的體驗和經歷。為了迎接未來發展，紀念館將運作至 2026 年 1 月 11 日，而想在暫別前抓緊機會「親手做杯麵」的讀者，則可於網上預訂工作坊。日清亦在公告中強調，他們熱切期待在不久將來以嶄新的形式和形象再次與大家見面。

日清食品於官網發佈公告

體驗式紀念館

合味道紀念館一直以「安藤百福創造力之旅」為主線，透過各種展覽讓訪客親身感受日清食品的創始人安藤百福先生的 “Creative Thinking = 創意思維”如何啟發世界第一杯即食麵誕生。館內更特設三大必到打卡位及三大體驗式工作坊，透過互動式的食物製造體驗旅程， 引發參加者的好奇心及創意。工作坊包括「我的合味道工作坊」、「出前一丁工作坊」及「穀物麥片工作坊」，讓參加者可以通過觀看、觸摸、遊玩、品嘗，在快樂的體驗中發現自己潛在的創造力。紀念館即將暫別，想體驗在館內製作麵條、挑選配料到設計杯麵的讀者記緊把握最後機會了。

館內設有紀念品店

館內特設杯麵牆打卡位

「我的合味道工作坊」場館

「我的合味道工作坊」製作步驟

圖片來源：合味道紀念館香港官網

