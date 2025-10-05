Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

尖沙咀超抵大閘蟹、片皮鴨放題8折優惠！iSQUARE港滙軒人均不用$500食足120分鐘／任食蟹粉小籠包／拌麵

佔盡地理位置優勢的尖沙咀iSQUARE港滙軒，突發於KKday推出超抵大閘蟹及片皮鴨放題限時8折優惠，折後人均只需$498即可食足120分鐘之餘，更可以無限任食蟹粉扒時蔬、蟹粉小籠包等多款特色美食，cp值極高！iSQUARE港滙軒附近有多個大型購物廣場，最適合大家shopping購物完再去大吃特吃，絕對是集美食、購物及便利於一身的完美選擇，各位快趁優惠價去KKday訂購啦！

立即查看港滙軒大閘蟹及片皮鴨放題優惠頁

人均不用$500！2小時任食大閘蟹及片皮鴨

尖沙咀iSQUARE港滙軒位於尖沙咀核心地段，步行數分鐘即可到達K11、The ONE、海港城等多個大型商場。而且iSQUARE更與尖沙咀地鐵站相連，交通夠晒便利，地理位置可謂無懈可擊！加上港滙軒少有推出優惠套餐，相信今次特價都會吸引不少愛吃之人搶購！

今次港滙軒推出的大閘蟹及片皮鴨放題非常抵食，限時8折後人均只需$498即可食足2小時。當中的大閘蟹提供3款烹調方法，分別是清蒸、鹽焗及避風塘口味，3款各有不同特色，清蒸大閘蟹最能展現蟹膏的鮮甜，香滑濃厚；鹽焗則令蟹肉散發鹹香味，非常特別；而避風塘加入蒜蓉及辣香，十分惹味開胃。至於片皮鴨方面，鴨皮烤至金黃香脆，咬落去伴隨清脆聲響，鴨肉亦多汁嫩滑，搭配薄餅、蔥絲及甜麵醬，每一啖都皮脆肉香，好想不停encore！

除大閘蟹及片皮鴨之外，放題更提供多款美食選擇，包括蟹粉扒時蔬、蟹粉小籠包、荷香珍珠鵲、蟹粉拌麵及薑茶湯丸，而且更有無限任飲薑茶、指定啤酒及汽水，保證大家可以飲飽食醉！以尖沙咀的價錢而言，今次港滙軒大閘蟹及片皮鴨的放題優惠絕對抵食，快趁大閘蟹當造，約朋友去食喇！

120分鐘大閘蟹、片皮鴨放題｜蟹粉小籠包｜蟹粉拌麵｜2位起

特價：$498/位｜ 原價：$628/位

SHOP NOW

任食大閘蟹

任食片皮鴨

餐廳環境

尖沙咀iSQUARE 國際廣場港滙軒

地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場24樓 (地圖)

