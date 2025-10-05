中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
尖沙咀超抵大閘蟹、片皮鴨放題8折優惠！iSQUARE港滙軒人均不用$500食足120分鐘／任食蟹粉小籠包／拌麵
尖沙咀港滙軒於KKday推出大閘蟹及片皮鴨放題8折優惠，折後人均$498食足120分鐘，更可任食多款美食，即看內文：
佔盡地理位置優勢的尖沙咀iSQUARE港滙軒，突發於KKday推出超抵大閘蟹及片皮鴨放題限時8折優惠，折後人均只需$498即可食足120分鐘之餘，更可以無限任食蟹粉扒時蔬、蟹粉小籠包等多款特色美食，cp值極高！iSQUARE港滙軒附近有多個大型購物廣場，最適合大家shopping購物完再去大吃特吃，絕對是集美食、購物及便利於一身的完美選擇，各位快趁優惠價去KKday訂購啦！
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
人均不用$500！2小時任食大閘蟹及片皮鴨
尖沙咀iSQUARE港滙軒位於尖沙咀核心地段，步行數分鐘即可到達K11、The ONE、海港城等多個大型商場。而且iSQUARE更與尖沙咀地鐵站相連，交通夠晒便利，地理位置可謂無懈可擊！加上港滙軒少有推出優惠套餐，相信今次特價都會吸引不少愛吃之人搶購！
今次港滙軒推出的大閘蟹及片皮鴨放題非常抵食，限時8折後人均只需$498即可食足2小時。當中的大閘蟹提供3款烹調方法，分別是清蒸、鹽焗及避風塘口味，3款各有不同特色，清蒸大閘蟹最能展現蟹膏的鮮甜，香滑濃厚；鹽焗則令蟹肉散發鹹香味，非常特別；而避風塘加入蒜蓉及辣香，十分惹味開胃。至於片皮鴨方面，鴨皮烤至金黃香脆，咬落去伴隨清脆聲響，鴨肉亦多汁嫩滑，搭配薄餅、蔥絲及甜麵醬，每一啖都皮脆肉香，好想不停encore！
除大閘蟹及片皮鴨之外，放題更提供多款美食選擇，包括蟹粉扒時蔬、蟹粉小籠包、荷香珍珠鵲、蟹粉拌麵及薑茶湯丸，而且更有無限任飲薑茶、指定啤酒及汽水，保證大家可以飲飽食醉！以尖沙咀的價錢而言，今次港滙軒大閘蟹及片皮鴨的放題優惠絕對抵食，快趁大閘蟹當造，約朋友去食喇！
120分鐘大閘蟹、片皮鴨放題｜蟹粉小籠包｜蟹粉拌麵｜2位起
特價：$498/位｜
原價：$628/位
尖沙咀iSQUARE 國際廣場港滙軒
地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場24樓 (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線
更多大閘蟹優惠
大閘蟹套餐｜12間大閘蟹餐廳連優惠合集 低至$428起江蘇大閘蟹/買一送一/設一人餐
大閘蟹放題｜13間大閘蟹放題任食優惠推介 低至$398/任食3小時/任食片皮鴨+太史燴蛇羹
大閘蟹公乸│大閘蟹新手必學 公乸分別/煮法/飲食宜忌/完美拆蟹方法/配酒
大閘蟹季節│公乸分別？9個步驟教你完美拆開大閘蟹！以後食蟹靠自己
大閘蟹煮法│清蒸大閘蟹食譜連處理教學！紫蘇葉原來係咁用？保存全靠一塊布
大閘蟹食法│大閘蟹拆蟹教學！9個步驟完美拆開 附大閘蟹公乸分別
大閘蟹價錢│網購大閘蟹高質網店推介5間 優惠價兼送蟹/7両蟹王/免費送貨
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
輝達與富士通兩大巨頭牽手！加速AI基礎設施建設、打造智慧機器人與創新應用
輝達（NVIDIA）與富士通宣布合作，共同打造人工智慧（AI）基礎設施，支援智慧機器人、醫療健康、製造業及環境等多領域應用，計劃 2030 年前完成日本部署，並逐步擴展至全球。鉅亨網 ・ 23 小時前
Google挑戰OpenAI Sora！傳Gemini AI將進行這些「改版」
隨著 OpenAI 的影片剪輯應用程式 Sora 在美國 App Store 獲得熱烈反應，登上排行榜首位，Google(GOOGL) 可能正計畫為自家 Gemini AI 應用程式進行全新改版。鉅亨網 ・ 1 天前
大閘蟹2025｜江蘇大閘蟹重臨香港！9年後再度直供 首批300公斤抵港
相隔9年，大閘蟹終於重新由內地直供香港。環境及生態局確認，首兩批共約300公斤來自江蘇的大閘蟹近日已抵港，並完成檢疫程序，標誌着「太湖」、「陽澄湖」等正宗江蘇大閘蟹正式直供重返香港市場。Yahoo Food ・ 18 分鐘前
蘋果轉攻AI智慧眼鏡戰場 宏達電、GIS-KY等台廠搶搭市場擴張列車
隨著「AR+AI」智慧眼鏡市場展現強勁成長動能，科技巨頭正加速加入戰局，此一趨勢可望為深耕光學與 XR 領域的台灣供應鏈帶來巨大機會；研調機構預估 AR 市場將高速上揚，加上近期傳出蘋果公司將轉而全力開發智慧眼鏡產品，最鉅亨網 ・ 1 小時前
Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。10月06日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！Yahoo Food ・ 1 小時前
年輕人出國最愛去的國家Top８！不只日本韓國，「這地方」便宜好吃玩到瘋
時間來到大學畢業季，對許多學生而言，畢業旅行是為青春畫下句點的重要時刻。無論未來要繼續升學或進入職場，不少畢業生都想趁著離開校園前，和好友們一起出國走走，為青春留下難忘的回憶。那麼究竟有哪些畢旅國家最食尚玩家 ・ 2 小時前
天氣報告｜間中有狂風驟雨 最高氣溫約31度
【Now新聞台】本港今日(10月5日)天氣預測，吹強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少，轉吹東南風，風勢逐漸減弱。日間最高氣溫約31度。 展望中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲。隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限06/10）
萬寧今日出位價肌美精濃潤抗皺修復精華、Premium Kracie AX打斑膏低至$95/件；肌美精濃潤抗皺修復精華以以高效抗皺維他命A彈力蛋白、膠原蛋白及植物胎盤素緊緻鬆弛面部輪廓；並配合11種植物成分及透明質酸，深層保濕並修復老化肌膚令肌膚時刻彈潤飽滿，水嫩幼滑，展現年輕活力光采。YAHOO著數 ・ 32 分鐘前
大閘蟹套餐2025｜10間大閘蟹餐廳連優惠推介 低至46折/大閘蟹配魚子醬 /任食片皮鴨
大閘蟹套餐2025來了！除了買大閘蟹回家清蒸跟大閘蟹放題，想品嚐更多大閘蟹套餐2025來了！除了買大閘蟹大閘蟹套餐2025來了！除了買大閘蟹回家清蒸，想品嚐更多大閘蟹菜式，大閘蟹套餐就最適合你不過！要知道大閘蟹宴向來稱不上親民便宜，但這次Yahoo Food找來10間大閘蟹套餐連優惠推介，低至$368起就可享受到任食江蘇大閘蟹，更有大閘蟹餐廳推專人拆蟹服務，想知哪幾間大閘蟹套餐最值得推薦？即睇內文！Yahoo Food ・ 2 小時前
300公斤江蘇大閘蟹已抵港 商戶稱價格較去年降約一成
【Now新聞台】時隔近九年，再有大閘蟹直接從內地供港，首兩批共300公斤、來自江蘇省的大閘蟹已經在本港市面出售。有商戶表示，運輸成本減低，大閘蟹價格比去年平約一成。這個眼穴，按一按牠，牠很精靈、眼仔郁郁。這麼生猛的大閘蟹，幾個小時前還在江蘇，身上還掛有正貨標籤。相隔近九年，終於有大閘蟹再次直接從內地進口至香港。九龍城這間食品店率先買入約100斤直送大閘蟹，佔整體大閘蟹貨源，約兩至三成。負責人稱，一直跟大閘蟹養殖場商討，希望逐漸增加直送大閘蟹佔比。食品店負責人陳先生：「很新鮮，兩、三個小時就直達香港，以往經韓國或馬來西亞來港，最少也要四至七日，有時延誤、抽檢，可能要再遲兩日 ，變了整個星期才來到，蟹沒有那麼新鮮。今年零售價比往年起碼便宜10%，如果可以直運下來，可能會下調15%左右。」有市民專程來買直送大閘蟹跟家人做節。孫先生：「因為香港的衞生檢疫，我們非常放心，內地能直接到香港，是通過了好好的檢疫，認真的檢疫，而且是負責任的檢疫，我們吃起來很放心。這個大概有幾百塊錢，很便宜，價格也不高，非常好，我們也非常滿意。」想挑選優質大閘蟹 ，老闆說可以按蟹的眼和腳，有反應即代表「生猛」，還可以反now.com 新聞 ・ 18 小時前
海關搗破製毒工場拘兩人
【Now新聞台】海關在葵涌搗破一個製毒工場，拘捕兩名男子。 行動中檢獲2.5公斤懷疑可卡因及293克懷疑霹靂可卡因，估計市值約210萬。海關周五在葵涌截停兩名可疑男子，發現他們身上藏有毒品，於是將他們拘捕及押解到附近一個住宅單位，在單位內檢獲這批毒品，相信為區內一個製毒工場。海關指，兩名被捕男子包括一名非本地人士。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 18 小時前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」
47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
泡泡瑪特打擊侵權 在美控189電商賣家
隨着Labubu熱潮席捲全球，IP公司泡泡瑪特（9992.HK）正面臨嚴峻的侵權挑戰。據內地《財經》報道，泡泡瑪特把目標瞄準銷往美國的跨境電商賣家，近日在美國紐約南區地方法院提起訴訟，指控189家在阿里巴巴（9988.HK）和速賣通（AliExpress）等電商平台上開網店的商戶，未經授權銷售假冒Labubu。信報財經新聞 ・ 6 小時前