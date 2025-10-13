尖沙咀山林道全新手工意粉店！日籍主廚/低至$38起/東京風意粉居酒屋

手工意粉開了一間又一間，近日又有一間日式意粉吧「Zozzona」進駐尖沙咀山林道，由Black Sheep Restaurants紐約意式餐廳Carbone前意粉主廚Takayuki Kumai主理，並由印度餐館Bengal Brothers創辦人的Vidur Yadav，以及著名餐飲集團Black Sheep Restaurants的前聯合創始人兼烹飪總監Christopher Mark聯手創辦，單看這個華麗陣容已經令老饕們非常期待，餐牌價錢更只是$38至$388。

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

日常鄰里意粉餐廳

「這不是日式意大利菜，亦不是傳統的意大利菜，這是我們主廚Taka的廚藝旅程。」在餐廳準備開門前，Vidur對員工這樣說，確保每一個員工都能理解Zozzona的理念。Vidur的拍檔是資深餐飲管理專家Christopher，「會開Zozzona的原因並非我們先有一個餐飲概念，只是單純因為Chef Taka，他跟我們說想間開餐廳，而他的才華足以打動我們，那麼便開吧！」他說。

Bengal Brothers創辦人的Vidur Yadav（左）、餐飲集團Black Sheep Restaurants的前聯合創始人兼烹飪總監Christopher Mark（右），一同合作管理Zozzona，Christopher更參與餐牌設計。

日本職人靈魂製作意粉

簡單來說Zozzona是「イタ飯（itameshi）」餐廳，「イタ飯（itameshi）」在日本的歷史已有百年，意思為融入了日本風格的意大利菜，像是日式意大利粉、焗飯、Pizza等，而Chef Taka正正是擁有製作意粉的手藝，同時擁有着日本職人的靈魂。

會選擇開在尖沙咀而非大熱的中環區，作為鬼佬的Christopher笑言，「我們不是想開間鬼佬餐廳，而是想開一間鄰里餐廳，一間你時不時都會過來用餐的日常餐廳。」Vidur補充：「香港人很愛去日本，我們希望當你步入Zozzona，就像步入了東京的意粉吧一樣。」

餐廳定價非常親民，只需$38至$388，同時有多款清酒可以作配搭。

每日新鮮製作意粉

Zozzona在門口就放置了各式各樣的製作手工意粉的器材，Christopher跟Vidur一同表示，這就是平時Chef Taka製作意粉的地方，「我主要用意大利零零號的麵粉跟日本雞蛋製作意粉。」Chef Taka說，現在餐牌暫時有12款意粉，亦會按時令更改意粉款式跟搭配。

店內每日都會新鮮製作意粉。

日本概念凍意粉

雖然店內招牌意粉是源自羅馬傳統做法的粗管意粉，但Chef Taka最愛卻是餐牌上唯一一款凍意粉，「意大利沒有凍意粉，但日本有凍烏冬跟凍蕎麥麵，我認為這種凍意粉最能表達我作為日本人的身份。」這款凍意粉選用意大利幼麵，拌上香味獨特的紫蘇合桃青醬跟醃漬魷魚，清爽開胃，如果是紫蘇愛好者更是非點不可。

Zozzona粗管意粉 $158 巨型的粗管意粉內藏以聖馬札諾番茄製作的茄汁，配上意大利風乾豬頰肉、自家製豬肉香腸跟日本雞蛋，微酸的滋味更令人食慾大開。

冷食意大利幼麵 $168 每條意粉麵沾滿紫蘇醬汁，冰涼清爽，口感略帶煙韌。

日式風情意式前菜

「Zozzona是間居酒屋、Share Food跟手工意粉的餐廳。」Chef Taka說，因此除了意粉，店內還有多款充滿日式風味的意大利前菜，好像經典的布拉塔芝士配上充滿亞洲風味的芒果、菠蘿跟熱情果，酸甜開胃；沖繩紫菜炸意式小泡芙則將金黃酥脆的小泡芙加上日本常見的紫菜，最後刨上鹹香的巴馬臣芝士，芝麻蒜香麵包更只是$38/件。整間餐廳的環境氣氛都輕鬆愉快，像是時髦的東京小餐館，聽着日本流行音樂，無論是好友聚會還是情侶約會都相當適合，不妨相約友人在週五來一次意粉之約吧！

布拉塔芝士配芒果、菠蘿、熱情果 $148 在悶熱的夏末，嚐一口清爽的酸甜果實配布拉塔芝士，立刻讓人感覺到輕鬆了不少。

沖繩紫菜炸意式小泡芙 $108 一口一件，讓人吃到停不住口。

仙台式水煮牛舌 $138 高湯內藏着一大片牛舌，佐酒一流。

北海道牛奶意式雪糕 $68 口感相當綿滑，有濃厚的牛奶香，如果可以加入濃縮咖啡便更完美。

Zozzona

地址：尖沙咀山林道29－31號地舖（地圖按此）

營業時間：星期二至日 05:00pm-10:00pm

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多尖沙咀美食推介

尖沙咀美食｜九龍圓方分店CAFE DECO PIZZERIA升級登場！全新菜單必食招牌石爐手工薄餅/七味唐辛子烤春雞/白酒香草忌廉煮藍青口

尖沙咀美食｜人氣荷蘭餐廳「The Dutch House Restaurant」 推罕有荷蘭貴族美食 3A白蘆筍/荷蘭皇后鯡魚/蘑菇雞肉酥餅

尖沙咀美食︱Aqua推全新Ankh七道菜新嚐味菜單 力推藍鰭吞拿魚他他/阿拉斯加帝王蟹/輕煎帶子三文魚日式素麵

尖沙咀美食︱鰻魚飯專門店 巨無霸蒲燒鰻魚/$68打卡鰻魚丼/鰻魚肝串燒

尖沙咀美食︱懷舊火鍋店特濃沙嗲湯底 抵食$358二人餐+脆卜卜炸魚骨

尖沙咀美食︱車仔麵小店小食極有心機！荔枝蝦球+藤椒魚皮 足料鮮雞金華火腿湯膽

尖沙咀美食｜香港瑰麗酒店米芝蓮一星印度餐廳CHAAT新任總廚全新餐單 品味菠菜脆餅/辣椒炒豬肉/香烤杏仁雞肉

尖沙咀美食｜「壽喜燒樹」主打正宗關西風京都姬牛壽喜燒 其他牛部位不時更換松阪牛/熊本縣和王牛

尖沙咀美食｜全新家庭式西班牙餐館Rico Rico 開業優惠免費食西班牙小吃拼盤/招牌巴斯克芝士蛋糕

麺処一家結業！尖沙咀口碑魚介豚骨拉麵店突告別食客 食客:真係好可惜

尖沙咀美食｜意大利著名大師級屠夫坐陣 意式扒房「Carna by Dario Cecchini」首推週末早午餐 5款頭盤任食

香港麗晶酒店首個概念酒吧Qura Bar開幕！維港景伴享受法式美食 必食多款精選芝士/風乾火腿/生蠔/魚子醬

尖沙咀Mira酒店餐廳WHISK推新餐單及優惠！免開瓶費+OmaSake清酒饕宴+和牛醇酒饗宴

尖沙咀美食｜帝苑酒店四季菊新日籍總廚主理！特選季節之蟹迷你會席 席前料理一系列毛蟹菜式

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？