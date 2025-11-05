尖沙咀「糖宮甜品專門店」店員監守自盜收多錢 店方即時炒人報警兼自掏腰包退款

人氣甜品店「糖宮甜品專門店」以港式創意甜品聞名，於大圍及尖沙咀均有分店。店方日前於社交媒體發出告示，揭發有男店員手腳唔乾淨，當食客埋單並以電子支付時，偷偷於每單金額上加多$100，下班前再收回多出的款項。店方已即時解僱該店員並報警處理，同時呼籲任何懷疑受影響的食客可聯絡店方對單，承諾會退回有關款項。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

貼文已獲近8,000讚好。

約有50單被誤收費用

店方告示中指出，事發時間及地點為10月1日至10月27日尖沙咀分店，約有50單被誤收費用，支付方式為八達通、支付寶及微信支付。店方日前分享與受影響食客的訊息，可以看到食客被收取$207，但電子記帳顯示卻為$107，該食客聯絡店方後，已確實並成功退回有關款項。

廣告 廣告

電子支付金額為$207。

電子記帳顯示為$107。

呼籲受影響食客聯絡對單

糖宮得悉事件後已即時解僱涉事男店員並報警處理，呼籲期間於尖沙咀分店消費的顧客，主動致電或WhatsApp 5133 3776（King）聯絡對單，確認後會盡快全數退還多收款項。不少網友都留言讚好店方反應快速，雖同是受害者仍肯負責任自掏腰包賠償給食客，表示「誠實小店要支持」、「電子交易一trace就查到，根本無得走」、「真正做生意嘅服務態度」，也有網友驚訝「原來咁多人畀錢唔睇銀碼」，想不到不少人付款後都不會覆查付款紀錄。

尖沙咀店位於金巴利道88號。

主打港式創意甜品。

糖宮甜品專門店 (金巴利道)

地址：尖沙咀金巴利道88號地舖及1樓 (地圖按此）

圖片來源：FB@dessertpalace61

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

結業潮2025｜大埔老字號麵包店「麵飽城」結業 街坊感慨「由細幫襯到大」

結業潮2025｜ 尖沙咀西餐「Amelia Hong Kong」宣布結業 本店為西班牙米芝蓮二星餐廳

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過

香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛

2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知

芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正

福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

文：Amy

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？