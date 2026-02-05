尖沙咀美食｜米芝蓮推介湘菜「湘上湘」登陸海港城！52折歎剁椒魚頭/片皮鴨 坐擁維港海景＋辣椒博物館
連續3年獲米芝蓮指南推介的殿堂級湘菜品牌 「湘上湘」 強勢攻港，選址尖沙咀海港城開設首間香港分店，即睇內文：
嗜辣的朋友有口福了！連續3年獲米芝蓮指南推介的殿堂級湘菜品牌 「湘上湘」 強勢攻港，選址尖沙咀海港城開設首間香港分店。餐廳坐擁無敵維港海景露台，更設有標誌性的「辣椒博物館」，打卡一流！為慶祝新店開幕及迎接農曆新年，餐廳推出多款極具誠意的限定套餐，其中「鴻運當頭」二人餐更低至 52折，只需 $888 即可歎齊招牌剁椒魚頭及片皮鴨，絕對是新春團年、開年飯的體面之選！
開業限定！$888二人餐（52折）歎齊4大招牌菜
想一次過試盡米芝蓮級數的手勢？必搶這個 「鴻運當頭」二人套餐！原價 $1,680，現時開業優惠只需 $888，性價比極高。 套餐設計講究節奏，由淡入濃，再以清雅收尾，重點菜式包括：
湘上湘鴻運當頭 (剁椒魚頭)： 嚴選洞庭湖大花鰱，配以 5 款不同年份及品種的辣椒（如老壇剁椒、黃貢椒等）層層提鮮，辣而不燥，寓意「鴻運當頭」。
北京宴酥皮烤鴨 (片皮鴨)： 席前由師傅即席分切，鴨皮酥脆輕薄，油脂豐腴而不膩，儀式感十足。
鮮土豬排炖洞庭湖藕湯： 湯頭溫潤回甘，藕片粉糯清甜，正好平衡湘菜的辛香。
經典桃江萵筍絲 及 啫哩荔枝小番茄。
新春團年推介：四人餐74折＋早鳥88折優惠
針對家庭或商務聚餐，餐廳亦推出了 「湘聚珍餚」四人套餐，優惠價$1,688（原價 $2,266，約 74折）。除了上述的剁椒魚頭及片皮鴨外，還加入了極具鑊氣的陽雀湖辣椒小炒肉、老長沙鍋貼餃及手撕包菜等地道湘味。
新春盛宴早鳥優惠：凡於 2月10日或之前預訂 2月16日至19日（年廿九至年初三）的「新春盛宴」（六位起），即可享 88折 優惠！套餐包含花膠、大黃魚、海參等矜貴食材，每位$1,500，是宴請親朋的豪華之選。
視覺與味覺盛宴：打卡「辣椒博物館」＋海景露台
「湘上湘」不只菜式出色，環境同樣令人驚艷。步入餐廳，首先會被中庭的 「辣椒博物館」 吸引，牆上陳列了24款源自湖南各地的特色辣椒，視覺效果震撼。餐廳更設有罕見的中菜海景露台，食客可一邊品嚐正宗湘菜，一邊飽覽維多利亞港的璀璨夜景。此外，店內備有多間高私隱度的獨立包廂，無論是商務宴請還是家族聚會都非常合適。
湘上湘 Xiang Shang Xiang
地址： 尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓401號舖
電話： 2688 2408 / 9293 2331
營業時間： 11:00 - 22:00
$888 兩個人於海港城食到有魚頭又有片皮鴨的米芝蓮湘菜，性價比極高！加上海景露台，情人節或者新年去食飯都絕不失禮，記得提早Book位搶早鳥優惠呀！
