尖沙咀金普頓酒店KIMPTON正式開幕！180度海景泳池/海景套房/絕美酒吧率先睇

香港酒店界再添新星！國際知名品牌金普頓酒店（Kimpton）首度進駐香港，位於尖沙咀中間道11號的全新金普頓酒店終於開幕，成為品牌全球最大規模旗艦之作。酒店選址原海員俱樂部舊址，飽覽維多利亞港美景，擁有495間客房，將國際設計與香港本地文化融合，為大家帶來不同的住宿體驗。今次Yahoo Food帶大家率先看看酒店內的餐廳、Café、酒吧，絕對不能錯過！

下午5點至6點可享免費茶點！

在步入酒店前，會發現海員之家跟酒店的位置竟然完全一樣！原來尖沙咀金普頓酒店與海員之家共用同一座大廈，1至8樓為海員之家，而酒店的接待處位於15樓的位置。酒店咖啡廳及酒吧「Birdsong Cafe & Bar」就在15樓升降機旁，在每日下午5至6點，酒店亦會招待住客享受免費的茶點跟美酒，希望住客在這段時光享受輕鬆的社交時光。

酒店鄰近尖沙咀港鐵站L1跟K出口，相當方便。

酒店咖啡店兼酒吧Birdsong Cafe & Bar，環境相當休閒舒服。

在接待處旁的大廳，可讓住客稍作休息。

酒店內有一條超美的旋轉樓梯。

米芝蓮主廚主理中式小餐館

尖沙咀金普頓酒店一共有5間餐館，除了Birdsong Cafe & Bar，還有位於12樓的Hillside粵菜廳、Swim Club天台池畔酒吧、High Dive隱密酒吧，而最萬眾矚目的當然是由香港米芝蓮星級名廚劉韻棋（Vicky Lau）主理中式小酒館吱喳小館，餐廳將集中在中國西南地區的料理，於十月中開幕。

Swim Club天台池畔酒吧走美式復古風。

High Dive隱密酒吧藏在Swim Club的汽水機後，僅設8個座位，主打珍稀烈酒及調酒師精心創作。

尖沙咀全海景房間

眾所周知，酒店的海景房向來都比山景房貴價，但在尖沙咀金普頓酒店就沒有這個問題，全因酒店的495間房間都可以看到海景！而且每種房型都設有浴缸，當中套房的浴缸是最奢華的雲石浴缸，打卡一流！如果想打卡雲石浴缸，但又未需要住套房的話，在官網亦發現，Premium East Sea View Plunge Bath價錢平一半，但同樣都有雲石浴缸。

套房最大特色是能飽覽海景的浴缸。

雲石浴缸打卡一流！

酒店還設有寵物友善房間。

泳池、健身房有驚喜！

除了房間大小重要，酒店設施亦是大家選擇酒店的原因之一。雖然尖沙咀地方有限，但是尖沙咀金普頓酒店11樓的健身室猶如坊間付費健身室的大小，更是與 HYROX 合作建設、全港首間達此等級的功能性健身中心。場館依照專業級標準建構，配置尖端器械，並完整對應HYROX於全球認可的八大標準功能訓練模組！

在健身室的更衣室內還有蒸氣室、桑拿房跟按摩池！而50樓的泳池則能看到180度的維港海景，而且泳池的各種小細節，如字體、顏色、圖案都非常可愛，令人留下深刻印象。

健身室超闊落！

在更衣室就有蒸氣室、桑拿房跟按摩池。

位於天台的泳池區裝潢超可愛打卡！

泳池能看到180度維港美景。

泳池有多個細節位。

尖沙咀金普頓酒店

地址：尖沙咀中間道11號（地圖按此）

按此預訂Trip.com 按此預訂agoda

