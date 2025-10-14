Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

福布斯旅遊指南推薦！尖沙咀馬哥孛羅Cucina海景餐低至5折 人均$353起食即切烤加拿大豬胺/意大利雲吞釀蘑菇/焗比目魚

想在香港享受頂級美食體驗，同時欣賞世界級海景？福布斯旅遊指南推薦的馬哥孛羅香港酒店的Cucina意大利餐廳，邀請大家沉醉於維多利亞港的絕美景致，享受一場美食！10月14日下午三點在KKday推出限時快閃優惠，假日海景自助早午餐5折，折後人均$353起，食精選意大利凍肉、芝士、海鮮意大利飯、意大利雲吞釀蘑菇等，絕對有驚喜兼cp值高，你又怎可以錯過？

假日限定海景意大利早午餐 人均$353起

位於尖沙咀馬哥孛羅香港酒店，擁有落地玻璃窗，可以飽覽維港壯麗景色的Cucina，週末限定的「假日海景早午餐」，為大家帶來經典意式美饌及豐盛自助餐體驗，絕對是與親友悠閒享受假日時光的好選擇。早午餐精選美食包括：特色冷盤及前菜有精選意大利凍肉、各式芝士、迷你鴨肝漢堡，配合多款意式前菜，口感層次豐富；熱葷及現切烤肉選擇亦非常多，有蔬菜千層麵、意式牛肉丸配蕃茄辣汁、即切烤加拿大豬胺配杏桃醬，溫暖味蕾；至於主菜2選1：海鮮意大利飯、海膽汁、鯡魚子醬；意大利雲吞釀蘑菇、蘆筍、黑松露忌廉汁；焗比目魚、炒蜆肉、龍蝦汁或慢煮牛面頰肉紅酒汁及薯蓉，當然少不了雪糕、水果及特色火焰甜品站！

【5折優惠】Cucina假日海景早午餐（用餐時段：11:30- 15:00）

優惠價：$353/位（ 原價：$647/位 ）

假日海景早午餐

餐廳環境

馬哥孛羅Cucina

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道 3 號馬哥孛羅香港酒店 6 樓（地圖）

