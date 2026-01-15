尖沙咀21歲女帶新相識3洋漢酒店房間暢飲 醉醒失值逾百萬元手錶

【on.cc東網專訊】尖沙咀發生偷竊案。今日(15日)早上10時55分，梳士巴利道一五星級酒店職員報案，指一名女房客報稱，被人盜去一隻價值約116萬元的手錶。人員接報到場調查，翻查閉路電視片段，確定3名懷疑涉案男子，今晨約7時離開事主房間，案件列偷竊處理，並追緝3名20至25歲外籍男子。

據了解，21歲女事主昨晚在中環飲酒作樂期間，結識該3名外籍男，眾人暢飲至凌晨時分，其後女事主帶同3男返回尖沙咀酒店房間繼續飲酒，最終不勝酒力醉倒床上。至早上醒來3男已離去，及後發現價值逾百萬元手錶不翼而飛，遂通知職員代為報案。

