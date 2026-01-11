尖沙咀4男飲酒起爭執 3人遭玻璃杯扑頭受傷送院

【on.cc東網專訊】今晨（11日）9時24分，執法部門接獲一名男子報案，指清晨4時許與3人在尖沙咀飲酒，其後至9時許，4人在樂道35號一個廁所外發生爭執。其中報案人被其中一名男子用玻璃酒杯扑頭，對方逞兇後逃去。

救援人員接報到場，發現3名20餘歲男子受傷，其中2名人前額受傷，3人由救護車送往廣華醫院救治。案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，執法部門正追緝該名年約30歲中國籍男子歸案。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】