尖沙咀iSQUARE首度聯乘香港插畫家品牌oh…little sweet 設5米高團圓福袋｜Yahoo活動街

送蛇迎馬，尖沙咀iSQUARE國際廣場蓄勢待發，為大家獻上各種充滿圓滿與甜蜜的農曆新年活動！

於2026年1月23日至3月8日，聯乘香港插畫家品牌oh…little sweet呈獻【iSQUARE國際廣場 春日甜蜜樂園】。品牌插畫家波比創作的十多名人氣角色：小湯圓、呆珠、柴火人、小水滴、在遠距離戀愛的棉花糖、咸蛋黃和抹茶圓等，位位線條圓潤飽滿，在16萬忠實粉絲的社交平台上，帶來溫暖療癒的甜蜜小故事。馬年伊始，一群或軟糯或Q彈或綿密的角色在iSQUARE國際廣場，以圓碌碌身形製造出甜度超標的3大「圓」美打卡區域！

打卡位一覽

地下正門前iPIAZZA的新春甜蜜花園，必成亮眼焦點的5米高巨型團圓福袋，小湯圓由袋中探頭外望，絕對是要以笑容萌倒地球人！

向世界分享愛的湯圓們，都走進3樓iFUNCTION的招財開運大街，為大家準備吉祥美食，招財角仔、步步「糕」昇年糕店、甜絲絲點心店、熱烘烘栗子店，看到人食指大動，祝願來年豐衣足食，甜蜜圓滿。

oh...little sweet的好友們聚在大堂樓層iEXHIBITION的甜甜蜜蜜團子店，透過「圓」滿幸運三色小團子及食得幸福團圓麻糬攤檔，讓大家感受農曆年的熱鬧氣氛！

