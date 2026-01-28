尚品花膠專門店推出一系列期間限定消費優惠及禮遇，包括全新急凍即食高級海味系列低至28折、大派總值300萬現金券、西藏野生珍品冬蟲夏草以近十年最抵價格發售、富貴花膠鮑魚盆菜（四人份）以超值價$498登場等，炮製團年飯以至拜年送禮也能以抵價入貨！



三款即食粵式佳饌全新登場 低至28折

【尚品】急凍即食高級海味系列低至28折、「花膠百萬賞」派總值300萬現金券

尚品推出三款急凍即食高級海味菜式，包括鮑汁溏心吉品鮑魚(優惠價$180/2盒)、鮑汁花膠扒(優惠價$138/2盒)，以及鮑汁遼參(優惠價$298/2盒)，無需浸發、烹調，簡單加熱即可變出一道道佳餚。在指定時段於尚品網站或門市選購急凍即食高級海味系列，每盒可享低至28折的優惠！

尚品鮑汁溏心鮑魚選用優質鮑魚，以繁複工序烹調達至「溏心」效果。鮑汁花膠扒選用厚肉花膠，腍滑而不失口感，膠質豐盈，配上秘製鮑汁。全新登場的急凍鮑汁遼參，嚴選厚肉遼參，肉質飽滿爽滑而帶嚼勁，盡吸鮑汁濃郁鮮味。



「花膠百萬賞」送總值$300萬現金券

尚品皇牌花膠筒出品均在非洲烏干達的自家廠房進行清洗及加工等工序，以嚴謹方法去油及低溫乾燥。尚品推出特大驚喜「花膠百萬賞」，大送總值$300萬的現金券。在指定時段於尚品網站或門市入手皇牌花膠筒，不但可尊享低至54折的優惠，還可獲贈尚品現金券，日後消費抵上加抵！

史上最低價發售西藏野生冬蟲夏草

尚品野生冬蟲夏草採集自高海拔及氣候嚴寒的西藏高原，經至少三重人手逐條篩選，保證條條純淨，粗壯飽滿。今年尚品以近十年最低價發售西藏野生冬蟲夏草，只要免費登記成為會員，即可以低至33折的優惠入手原價近萬元的珍品。



皇牌關東遼參優惠高達4折

尚品皇牌關東遼參肉質肥厚，呈灰黑色澤，刺密堅挺，浸發後能膨脹七至八倍，適合作燜燉菜式，新春優惠高達4折，趁至抵價存貨！

即開即食罐頭鮑魚折扣高達26折

尚品阿福珍寶紅燒鮑魚馬年折扣高達26折。尚品選用鮮活吉品級數鮑魚，配以尚品秘製紅燒汁燜煮，口感煙韌爽彈，鮮味濃郁。

尚品阿福紅燒鮑魚(4隻裝) 優惠價$99/3罐；$298/10罐 原價$118/罐

尚品阿福珍寶紅燒鮑魚(2隻裝) 優惠價$99/2罐 原價$168/罐

超值賀年禮盒及福袋 自用送禮必備

尚品精心打造四款主題禮盒：「鮑」、「豐」、「賀」、「禮」，嚴選矜貴蔘茸海味與名貴鮑魚，組合多元，靈活配搭，無論預算高低、口味偏好都一應俱全。

日期：即日起至2026/02/22

地點：尚品網站或門市

