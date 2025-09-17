尚比亞尾礦壩倒塌釀生態災難 農民控告中資礦企索償 800 億美元 指魚群死亡、居民屙血尿︱Yahoo

Sino-Metals Leach Zambia 礦場的尾礦壩出現決口。 (AP Photo/Richard Kille, file)

【Yahoo新聞報道】尚比亞一條銅礦尾礦壩在 2 月倒塌，數百萬公升高酸性廢料湧入河道，導致魚群大規模死亡、飲用水源受污染及農作物毀滅性受損。當地居民更出現血尿、胸悶等健康症狀，村民形容事件釀成嚴重「生態災難」，並已向兩間與中國有關的礦業公司提出 800 億美元（約 6,240 億港元）訴訟。

綜合外媒報道，事故發生於今年 2 月，當時大量高酸性廢料洩漏至河流，導致魚群大規模死亡，飲用水源受污染，農作物亦遭毀壞。農民在遞交至首都路沙卡高等法院的文件中指，事件影響約 30 萬個家庭，是當地歷來最大型的環境訴訟之一。

訴訟由 176 名村民代表社區提出，被告包括中冶集團旗下的 Sino Metals Leach Zambia 以及中國有色礦業集團旗下的 NFC Africa Mining。村民聲稱，壩體倒塌涉及工程缺陷、施工問題及管理失誤，造成尾礦堆積壩潰決，洪水淹沒農田和村莊。

水質帶有劇毒

村民表示，他們在壩體崩塌後數日才得悉水質帶有劇毒，部分居民出現血尿、胸悶等症狀。雖然許多村落挖掘水井取水，但水源同樣受到污染，農作物亦需焚毀以免食用。

兩間公司暫未回應訴訟，但 Sino Metals Leach Zambia 曾在 9 月 3 日聲明稱，當時約有 50,000 立方米廢料外洩，並強調「事故在數小時內已受控」。

農民要求兩間公司將 800 億美元存入由政府管理的專戶，作為環境修復及全面賠償的保證金，並設立 2,000 萬美元的緊急基金，用於援助受災居民及展開健康與環境評估。

美國駐尚比亞大使館 8 月曾發出健康警報，指涉事地區水源與土壤廣泛受污染，上月更宣布撤離銅帶省最大城市基特韋（Kitwe）及附近地區的美方人員，並警告受污染的尾礦可能進一步進入空氣，若被吸入將構成健康威脅。