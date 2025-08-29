尚苑中菜廳「聘11外勞炒3本地工」 勞工處重申須先請本地工、裁員要先裁外勞

【Now新聞台】尚苑中菜廳聘用11名外勞後解僱三名本地工人，勞工處調查證實事件，施加行政制裁，措施包括禁止該公司輸入外勞兩年，但該酒樓已聘請的外勞可繼續留下工作。勞工及福利局局長孫玉菡表示，今次的懲罰有足夠阻嚇性。

涉事的尚苑中菜廳是由尚苑宴會廳有限公司經營，位於尖沙咀的門店照常營業。本台記者向店長查詢，對方否認輸入外勞後解僱本地工人。

尚苑中菜廳店長：「(是否解僱本地勞工留外勞？)不是解僱，那兩名(本地勞工)是經理層，不是因為外勞來了之後解僱經理，是兩回事。沒有叫我表態說這裡牽涉是否因為聘請外勞解僱本地勞工，他沒有提過，突然寄一封信。現在餐飲行業那麼多關門時，我們也盡心盡力做好，為何還要曝光我們，打擊餐飲業。」

尚苑中菜廳早前獲批15個外勞配額，現時已用了11個，其中9名輸入勞工在今年6月入職後，公司在同月解僱了3名全職本地勞工，包括1名副經理、1名業務經理及1名點心廚師。

勞工處早前接獲投訴指，尚苑中菜廳涉嫌經優化計劃聘用外勞後解僱本地工人，經調查後確定公司違反規定，周三起向公司施加行政制裁，撤銷僱主已獲得的輸入勞工配額，以及拒絕處理僱主隨後兩年提交的申請。

勞工及福利局局長孫玉菡指，現已聘請的11名外勞仍可繼續工作，未聘請的4個名額就不能再用。

勞工及福利局局長孫玉菡：「目前在香港工作的11個外勞，我們會容許他繼續工作，因為他們都來了，但如果他們要轉工，我們也容許他們轉工，但原則是一旦離開了，有關配額就會立即失效。對於涉事的僱主來說，我們認為這個懲罰足夠阻嚇性。」

勞工處重申輸入外勞的僱主必須要嚴格遵守規定，包括優先聘請本地員工，如果要裁員，要先裁減外勞。

