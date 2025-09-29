男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
尷尬婉拒還不想走 肖戰被陌生女強索簽名
[NOWnews今日新聞] 大陸男星肖戰昨日（28）日參加「灣區升明月」活動，正當他在台下休息時，一名女子悄悄接近想索取簽名，肖戰當場揮手婉拒，不料女子卻持續糾纏，最終工作人員火速上前，將她帶離現場事件才平息，這段影片在網上曝光後，瞬間引發大批網友熱議。
女子強要簽名 肖戰冷靜應對
當時肖戰與容祖兒、經紀人霍汶希同桌閒聊，這時一名女子突然貼近要求簽名，從影片中可以看到，肖戰一開始疑似被嚇到，緩了一下才露出尷尬笑容，並禮貌揮手示意拒絕，但女子仍停留在桌邊不願離開，容祖兒與霍汶希一度準備起身協助勸阻，幸好工作人員火速趕到，才將該名女子勸離，現場氣氛瞬間陷入尷尬，相關影片也在社群平台瘋傳。
明星簽名常遭盜用 肖戰防範意識強
肖戰幾乎不隨意留下簽名，因為過去演藝圈不乏明星簽名遭盜用的案例，例如有人曾偽造楊冪簽名製作假代言合同或周邊，甚至詐騙上千萬人民幣，為避免掉入相同陷阱，肖戰參加公開場合時極少留下簽名，曾有紅毯活動要求嘉賓簽海報，他僅草草畫兩筆，寧願被批敷衍，也要降低風險，可見防範意識極高。
網友反應兩極 有人揚言脫粉
影片曝光後輿論分成兩派，有人酸：「肖戰太大牌，簽個名怎麼了」，甚至揚言脫粉，粉絲則選擇力挺，直言：「拒簽是保護粉絲，否則萬一簽名被盜用搞詐騙，受害的還是大家」、「那女子微博就是賣周邊的，心思不單純」、「不論明星還是普通人，隨便在陌生紙張簽字都可能惹麻煩」，肖戰堅持不簽名雖然引發爭議，但也凸顯了明星一舉一動，都有可能被有心人士利用，需隨時保持警惕。
看更多肖戰相關新聞
春節不能沒金庸！《射鵰》、《神雕》、《笑傲》齊出 觀眾快眼花
《慶餘年第二季》完結 古今交會「權謀喜劇」刷新熱度穩坐劇王
更多 NOWnews 今日新聞 報導
3天開唱吸引8萬人次！粉絲就愛周興哲脱掉 他幽默曝：我不是猛男
Ryu還愛Yuma！離婚持續給錢 中國女畫家痛揭被利用：人設都是假
37歲蘇晏霈昔戀王振復5年！又分手高富帥 接新角色憶過往：真傻
其他人也在看
楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，多年來佢對做生意有濃厚興趣，近年更投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 3 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
上節目稱沒迷倒玄彬 孫藝真被粉絲曬照打臉
[NOWnews今日新聞]韓國女神孫藝真與玄彬結婚三年，婚後生活低調卻始終甜蜜。近日她上YouTube節目《妖精在炯》，被主持人鄭在炯問到：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，突如其來的問題，讓她害羞回應...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《單身即地獄》車炫承分享「剃光頭比V照」揭患血癌 曾任宣美舞者爆紅轉型
曾參與韓國節目《單身即地獄》、《體能之巔：百人大挑戰》的韓國舞者兼模特兒車炫承日前於社交平台發文，分享剃光頭住院照透露自己患上血癌，分享確診前後心路歷程並強調對戰勝病魔有信心。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林峯廣州騷臨時取消 場館冒煙救援人員趕到現場
藝人林峯原定昨晚（27日）起一連兩日在廣州國際體育演藝中心舉行《GO WITH THE FLOW》演唱會，但今日（28日）一場卻因突發事故而臨時取消，他於傍晚時分交平台發出延期通知：「原定於9月28日在寶能廣州國際體育演藝中心舉辦的GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 - 廣州站因場館設備突發不可抗力原因，現不得不做出延期演出的艱難決定，具體的演出時間待公布。已購票的觀眾可根據如下方式處理：1.您可選擇保留門票，待新的演出日期確定後可持原票入場觀演，座位維持不變；2.退票及差旅賠償的具體方案將另行公布，請各位觀眾留意。最後，主辦方為此次延期給各位觀眾帶來的不便深表歉意，期待與各位在現場再相遇！廣州樂騰演藝文化有限公司2025年9月28日」東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎 甜謝馮德倫包容：「娶了一個不常在家的女人！」
舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，於第30屆釜山國際影展新增競賽單元中榮獲「最佳導演獎」。舒淇上台領獎時難掩緊張情緒，在感謝恩師侯孝賢的啟蒙時更感動落淚，並以幽默真摯之言感謝丈夫馮德倫的支持，成為全場感人瞬間。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
巨塔之后 | 一文看盡四大必睇位 「霸氣女主」宣萱陳煒連場飆戲成焦點！
《巨塔之后》劇情講述明塱集團主席王進濤（鍾鎮濤飾）與著名心胸肺外科醫生董一妍（宣萱飾），在歐洲舉行了一場全城矚目的奢華婚禮後發生事故Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 1 小時前
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 1 天前
《港樓》發展局：北都推6拆牆鬆綁措施
新一份《施政報告》提出要加快發展北部都會區（北都），包括成立「北都發展委員會」，發展局發表最新網誌指，會訂立「加快發展北都」專屬法例，未來幾個月先做好研究工作並於明年初進行公眾諮詢，爭取明年內完成立法工作。AASTOCKS ・ 5 小時前
機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂
著名機器人專家羅德尼 · 布魯克斯（Rodney Brooks）對正在向人形機器人新創公司投入數十億資金的投資人發出警告：你們在浪費錢。鉅亨網 ・ 8 小時前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血
阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。鉅亨網 ・ 1 天前
放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？
近日荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件被職員揭發後引發網民熱議。經營連鎖飲食集團的稻苗學會榮譽會長黃傑龍今早（9月29日）在商台節目直言，涉事男子「已算配合」，並分享業界處理「放題打包」的經驗。同時，日式放題火鍋「牛一」反應極快，宣佈將於10月份推出「放題外賣盒」打包優惠，強調「食唔晒可以帶走」，網民都不禁留言：「咁快嚟個靚抽」。Yahoo Food ・ 3 小時前
全球基金紛紛回歸 中國市場擺脫「不可投資」標籤
【彭博】— 多年來對中國市場敬而遠之的全球基金經理正在回歸，除了被漲勢耀眼的股市表現所吸引，中國高科技行業的進步也令人心動。Bloomberg ・ 5 小時前
【759阿信屋】沙田希爾頓中心分店新張全店7折（只限28/09）
759阿信屋沙田希爾頓中心分店今日（9月28日）上午9時開幕，為慶祝新店開張，今日進行一日限定全店7折！YAHOO著數 ・ 1 天前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 1 天前