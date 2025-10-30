尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮

尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。

近日，尹子維忽然喺社交平台發文指徐冬冬唔想參加婚禮：「往往再美麗注意到廢墟里的細節決裂，徐總對不起！看這樣徐總不想參加我給你辦的婚禮了！那我也會為你辦！如果你不來我在這個婚禮一個人！我要為你唱歌！」此話一出，瞬間引爆熱議。原來，二人為婚禮地點大吵特吵，尹子維承諾畀徐冬冬一個難忘婚禮，杭州作為浪漫水鄉，係尹子維認為婚禮嘅理想地點，但徐冬冬對家鄉哈爾濱有情結，尹子維見到徐冬冬咁堅持，就發脾氣指，即使徐冬冬唔出現，都要喺哈爾濱舉辦一個人嘅婚禮，於是成功哄掂老婆，唔少網民都笑言尹子維由渣男變痴情男。

廣告 廣告

尹子維後來解釋，吵架嘅導火線係自己以往唔善於表達，導致誤會不斷，承諾以後會好好溝通，二人已傾好喺下年2月26日哈爾濱舉辦婚禮：「2026年2月26是愛了愛了！她的媽媽很喜歡這天！我希望在杭州！她要在她的家鄉！我希望在杭州是因為2月大家太冷！她希望哈爾濱是她是哈爾濱人她愛家鄉！吵架的導火線這個問題！以前我不愛表達失去過她！現在我會多寫多表達！」

徐冬冬 & 尹子維

尹子維微博

尹子維微博

徐冬冬

徐冬冬

徐冬冬

徐冬冬

尹子維

尹子維

尹子維

徐冬冬 & 尹子維

徐冬冬 & 尹子維

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！