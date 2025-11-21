尹宗華被國務院免去中聯辦副主任職務 2021年「空降」主管中資機構、經貿交流｜Yahoo

國務院今日（21日）公布，免去尹宗華的中聯辦副主任職務。

【Yahoo 新聞報道】國務院今日（21日）公布，免去尹宗華的中聯辦副主任職務。

內地人力資源社會保障部公布新一批國務院任免國家工作人員名單，包括免去尹宗華的中聯辦副主任職務。

尹宗華現年 61 歲，國務院 2021 年 3 月 16 日任命他為中聯辦副主任，任期至今超過 4 年半。他於 2019 年擔任全國政協港澳台僑委員會駐會副主任，與港澳政協委員有接觸，熟悉香港事務，至 2021 年 3 月初卸任，其後獲任命為中聯辦副主任，當時被形容為「空降」。

前一任中聯辦副主任仇鴻，當年已來港 7 年，外界當時傳尹宗華接替其位後，主管中資機構、經貿交流等事務。當時有分析稱中央政府頻繁為港澳系統的官員更換班底，避免有官員長期在港建立人脈。

曾與夏寶龍共事

今年 6 月中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍在港考察調研，與工商界會面並舉行座談會。尹宗華與其他官員均有出席。尹上任前擔任全國政協港澳台僑委員會駐會副主任期間，曾與當時身兼全國政協副主席的夏寶龍共事。

尹宗華早年工作主要在外經貿部和商務部，包括曾任商務部國際經貿關係司司長、中國國際貿易促進委員會副會長、黨組成員等。

翻查資料，尹宗華今年 2 月出席香港廣東社團總會活動致辭，提及要堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，堅定支持行政長官和特區政府依法施政，堅決維護國家主權。他希望各位在服務國家和香港改革發展上走在前列，要用好香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢等，更深入地對接粵港澳大灣區建設。