摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 治療或可修復
尹恩惠11天狂瘦2﹒5kg！公開快速瘦身法，空腹喝「1物」控血糖又抗飢餓！
韓星尹恩惠近年以 YouTuber 身份活躍中，除了演戲、唱歌，她更是公認的「減肥達人」！為了在鏡頭前展現最完美狀態，她經常親自研究瘦身法，也會在 YouTube 頻道上分享運動、飲食與保養技巧。過去她曾為兩位素人量身打造減肥計畫，靠飲食控制＋運動，短短 10 天就讓對方瘦了 7 公斤，影片一出立刻在網路瘋傳，甚至有網友實測後大讚「真的有效！」
最近，尹恩惠再次挑戰 11 天減肥計畫，從 49 公斤成功瘦到 46.5 公斤，整整減去2.5公斤！而她也在 Vlog 中公開了「五大瘦身戒律」＋推薦菜單，想瘦身就快筆記起來。
尹恩惠5大瘦身戒律
尹恩惠在影片中強調，如果想短時間內看到明顯成果，必須嚴格遵守以下五大規則：
1. 睡眠要充足：每天至少 6～7 小時
睡眠不足會讓身體釋放更多壓力荷爾蒙「皮質醇」，導致食慾增加與水腫。因此想減肥一定要保持充足睡眠，這樣身體才能正常代謝、避免脂肪囤積。
2. 每天喝足 2～2.5 公升水
她的目標就是每天喝滿 2 公升水，從早上起床開始計算，到睡前約 4 小時前完成喝水量。如果想換換口味，她推薦可以喝「無糖抹茶」或「防彈咖啡」（建議加入 MCT 油），幫助提升代謝，同時減少不必要的含糖飲品。
3. 168 間歇性斷食：控糖＋燃脂雙重功效
尹恩惠採用 16 小時空腹＋8 小時進食的「168 斷食法」。當身體在空腹狀態時，會優先消耗肝醣，接著轉而分解脂肪作為能量來源，有助於燃燒脂肪、控制血糖、減少胰島素波動。
4. 空腹喝橄欖油：延長飽足感
她每天早上起床後，會先喝一杯水，接著空腹吃 2 茶匙初榨橄欖油，並在 30 分鐘後再進食。
好處包括：
•減少飢餓感、延長飽足時間
•穩定血糖，避免血糖飆升
•幫助腸胃蠕動，維持消化順暢
5. 三餐一定要吃：均衡攝取營養
雖然採取間歇性斷食，但她仍強調「三餐要吃」，只是更注重進食順序、食材選擇與烹調方式。尹恩惠建議先吃蔬菜（纖維） → 蛋白質 → 碳水化合物，這樣能降低血糖波動、幫助營養吸收，對減肥也更有效。
同時她也建議早上醒來先空腹1~2小時，如果真的很餓，可以先喝自製蔬果汁：
綠拿鐵：
•羽衣甘藍
•蘋果
•香蕉（增加飽足感）
•芹菜
胡蘿波汁：
•現成胡蘿蔔汁＋蘋果
另外她也會補充檸檬水，除了促進代謝，還能讓膚況更好。
尹恩惠瘦身飲食菜單大公開
除了五大瘦身戒律，她也公開了自己在 11 天減肥期間的菜單，方便大家參考：
早餐｜隔夜燕麥
•燕麥奶浸泡燕麥
•加入希臘優格＋喜愛水果（香蕉、藍莓等）
•少許肉桂粉或蜂蜜
可提前準備、簡單健康，非常適合忙碌上班族。
午餐｜高纖辣炒飯
•胡蘿蔔絲
•全麥飯、糙米或蒟蒻米
•花椰菜＋紫菜＋雞胸肉
•少量是拉差甜辣醬調味
低熱量又高纖維，還能滿足口腹之慾！
下午小點心
•3～5 顆小番茄
•5 顆無調味堅果
•水煮蛋、豆腐或雞胸肉
•5～6 顆藍莓
以上擇1當作小點心，低熱量又能避免暴食。
晚餐｜豆腐蛋花湯＋豆腐蒟蒻麵
尹恩惠晚餐會吃清淡高蛋白餐，例如豆腐蛋花湯、搭配有雞胸肉的豆腐麵，營養均衡又不怕胖。
11 天減重成果：成功甩掉 2.5 公斤！
在嚴格遵守飲食與運動計畫後，尹恩惠的體重從 49 公斤成功降到 46.5 公斤！她開心表示：「我的目標是減 2 公斤，結果還多瘦了 0.5 公斤！紅蘿蔔沙拉的效果真的很好，橄欖油也很有效。」最後，尹恩惠也鼓勵大家：「只要遵守五大戒律，體重真的會掉下來！大家不要放棄，一定要堅持到底！」
封面及內文圖片來源：shutterstock，IG@y1003_grace
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
