尹錫悅再被起訴 涉干預海軍陸戰隊員死亡案 施壓推翻軍方調查 11 名前高官同被起訴︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】南韓就一名海軍陸戰隊軍人死亡案件的調查出現新發展，負責調查的特別檢察組表示，已起訴前總統尹錫悅，指他涉嫌向軍方施壓干預調查。同案另外有 11 名前高級安全及國防官員被檢方起訴。尹錫悅否認所有指控。
上等兵蔡秀根被洪水沖走喪生 8 人涉失職
綜合外媒報道，案中殉職的海軍陸戰隊上等兵蔡秀根於 2023 年 7 月 19 日，在搜救暴雨遇難者的任務中，所在溪流因暴雨而水位暴漲，被沖走喪生，當時並無穿着救生衣或其他安全裝備。軍方調查報告認定，共有 8 人涉嫌失職導致蔡秀根死亡，其中包括前海軍陸戰隊第一師團長林成根。
特別檢察組指，時任國防部長的李鍾燮最初對調查報告沒有提出反對，並予以批核，但在向尹錫悅匯報調查結果後，尹錫悅被指「勃然大怒」，其後李鍾燮下令不要把案件移送警方。帶領海軍陸戰隊內部調查的團長朴正勳，據報因不服從李鍾燮有關停止移交警方的指示，被撤銷其職務。
尹錫悅疑替指揮官推卸責任
尹錫悅懷疑曾指示總統辦公室及國防部，推翻軍方就蔡秀根死亡案的初步調查結論，目的是替當時一名海軍陸戰隊指揮官推卸責任，將就濫用職權及篡改公文等罪名被起訴，並同時起訴另外 11 人，包括前國家情報院院長趙太庸及李鍾燮，指他們在尹錫悅指示下，涉嫌介入蔡秀根死亡案件的處理。
特別檢察組認為，尹錫悅當時向國防部及總統辦公室下達的指示屬違法命令，已超越總統職權範圍。特別檢察組表示，總統作為政府首長，可透過各部門首長統籌轄下調查機關，但這種監督屬原則性及宣示性權力，行使時必須符合法治和正當程序。
