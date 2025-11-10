鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
尹錫悅再被起訴 疑借軍事挑釁北韓製造危機 羈押三個月收約 350 萬港元監獄存款︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓特別檢察官今日（10 日）宣布，前總統尹錫悅被追加起訴，罪名包括「一般利敵」及濫用職權，指他在任內與軍方高層合謀，企圖誘使北韓對南韓發動攻擊，藉以為宣布戒嚴提供藉口。
綜合外媒報道，特檢組指出，尹錫悅、前國防部長金永鉉及前國軍防諜司令官呂仁亨在去年 10 月，指示無人機作戰司令部派遣無人機進入平壤上空，試圖激怒北韓，引發軍事挑釁。檢方認為，其中一架無人機在平壤附近墜毀，導致南韓軍事機密外洩，因此行為構成一般利敵罪。
北韓曾公布無人機殘骸照片
檢方發言人朴智英表示，調查人員在軍方官員手機中發現含有「無人機」及「精準打擊」等字樣的訊息，並在備忘錄中確認三人計劃「製造國內緊張局勢」，為尹錫悅宣布戒嚴創造條件。三人均被以相同罪名起訴。
去年 10 月，北韓曾公開指控南韓派出無人機向平壤投放反平壤傳單，並公布墜毀殘骸照片。南韓當時拒絕證實是否派遣無人機。
尹錫悅於今年 4 月被憲法法院罷免，現正就叛亂等罪受審，若罪名成立，最高可判死刑。他否認有意推行軍事統治，聲稱宣布戒嚴是為了揭露在野黨的不當行為，保護民主免受「反國家勢力」威脅。
羈押期間共收 12,794 筆監獄存款
另外，尹錫悅羈押首爾拘留所期間，過去三個月內共收取 12,794 筆監獄存款，平均每日逾百筆，帳戶共收到逾 6 億 5,000 多萬韓圜（約 350 萬港元）款項，成為首爾拘留所監獄存款金額最多的在囚人士，數額之高引發外界關注監獄存款制度或被濫用。
按照現行法例，囚犯可動用的最高存款額為 400 萬韓圜（約 2.1 萬港元），但收取存款的總金額與筆數並無上限。
監獄存款原意是供囚犯在獄中購買日用品或其他基本用品使用，但由於監察及稅務機制不足，外界擔憂該制度被挪作其他用途。
南韓國會正審議《繼承稅與贈與稅法》修訂案，擬賦予國稅廳向懲教機構索取交易紀錄的權限，但修法通過時間仍未確定。國會議員朴恩貞批評，監獄存款制度本意是便利在囚人士，如今卻「變質為政治籌款渠道」，並強調有必要設立存款上限以防濫用。
