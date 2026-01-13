尹錫悅戒嚴案︱特檢組求判處死刑 控方：至今無反省或承擔責任︱Yahoo

尹錫悅 (Photo by Hwawon Ceci Lee/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】韓國前總統尹錫悅因在 2024 年 12 月突然宣布緊急戒嚴，被控涉嫌主導內亂，一審案件踏入結案階段。特別檢察組今日（13 日）在首爾中央地方法院結案陳詞時，正式向法院請求以「內亂頭目」罪名，判處尹錫悅死刑。

控方：尹錫悅至今未有反省或承擔責任

綜合外媒報道，結案庭審於首爾瑞草區的首爾中央地方法院舉行，尹錫悅親自出庭。特別檢察組指出，尹錫悅在並非戰爭或國家緊急狀態下，違反憲法宣布戒嚴，動員軍隊及警力介入國會及多個國家機構，嚴重破壞憲政秩序，侵害國民自由，性質屬反國家的內亂行為。

控方表示，相關行動包括派遣軍隊進入國會大樓、試圖限制媒體運作，以及干預選舉管理機構職能，屬韓國憲政史上極為罕見、且後果嚴重的事件。特別檢察組認為，尹錫悅當時以「掃蕩反國家勢力」為由宣布戒嚴，但至今未有作出反省或承擔責任。

根據起訴內容，控方指尹錫悅與時任國防部長金龍顯等人，未有履行任何法定程序，企圖中止國會正常運作、拘捕反對勢力及控制批判性媒體，行為對民主制度構成直接衝擊。

金建希(Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

自 1997 年 12 月未再執行死刑

案件同時涉及多名被告，包括前政府高層及軍方人士，案件由首爾中央地方法院刑事第 25 合議庭審理。控方強調，本案惡劣程度須比對過往涉及全斗煥、盧泰愚的內亂案件，作出更嚴厲制裁，因此請求法院判處尹錫悅死刑。

在韓國歷史上，曾任總統者被控方求處死刑的情況極為罕見。過往僅有全斗煥因光州事件涉嫌內亂首謀罪而被求處死刑，尹錫悅成為第 2 位面臨同樣量刑請求的前總統。

除了內亂罪外，尹錫悅亦面臨妨害執行公務及濫用職權等罪名指控，其夫人金建希同樣面臨多項訴訟與調查。現任總統李在明已將 12 月 3 日定為國民主權日，以紀念國家和平克服戒嚴危機。韓國法律雖然保留死刑制度，但自 1997 年 12 月以來已未再執行。