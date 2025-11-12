尹錫悅戒嚴案｜法院向前情報院長趙太庸發拘捕令 被指未向國會報告戒嚴計劃｜Yahoo

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
【Yahoo 新聞報道】南韓國家情報院前院長趙太庸，今日（12 日）因涉嫌瀆職及違反《國家情報院法》及作偽證等多項罪名，被當地法院批准逮捕。
首爾中央地方法院昨日開庭，對逮捕趙太庸進行必要性審查。法院事後表示，趙有毀滅證據的可能，於是簽發拘捕令。
負責調查前總統尹錫悅等人戒嚴案的獨立檢察組表示，趙太庸事先知悉尹錫悅的戒嚴計劃，但趙未有按規定向國會報告，涉嫌瀆職。檢察組又指趙太庸只將國家情報院在戒嚴當晚的閉路監控影像，交給當時的執政國民力量黨，不向最大在野黨共同民主黨提供，涉嫌違反《國家情報院法》中禁止院長干政的規定。
趙太庸又被指涉嫌在國會和憲法法院作偽證，他亦涉嫌參與刪除尹錫悅等人的加密電話記錄，涉嫌毀滅證據。
除了趙太庸外，行政安全部長官李祥敏早在 8 月已經因為戒嚴案被捕。
