尹錫悅涉妨礙拘捕被判監 5 年 首宗戒嚴相關案件宣判 下月將面臨內亂罪宣判︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】南韓首爾中央地方法院今日（16 日）就前總統尹錫悅涉嫌妨礙拘捕一案作出一審裁決，判處尹錫悅監禁 5 年。案件源於尹錫悅去年涉宣布戒嚴失敗後，調查單位嘗試將尹錫悅拘捕時受阻，成為相關事件中首宗有裁決的案件。

綜合韓國傳媒報道，法院指出，南韓高級公職人員犯罪調查處在去年 1 月，依照合法搜查及拘捕令，嘗試就涉嫌內亂相關指控拘捕尹錫悅。期間，尹錫悅動員總統警護處及警員封鎖住所，阻止調查人員進入。法院裁定，相關行為已構成妨礙依法執行拘捕。

案件審理期間，尹錫悅辯稱，高級公職人員犯罪調查處並無權限調查涉及內亂的指控。不過，法院裁定，調查處當時是根據有效法律程序行事，相關主張不成立。

另外 7 宗刑事案仍未判決

負責案件的特別檢察官原先要求合併判刑 10 年，包括妨礙拘捕 5 年、事後修改戒嚴令 2 年，以及侵犯國務委員審議權、向外國媒體散布虛假資訊及毀滅證據共 3 年。法院最終就妨礙拘捕一項，判處尹錫悅監禁 5 年。

除本案外，尹錫悅仍涉及另外 7 宗刑事案件，其中涉及內亂指控的判刑程序，定於 2 月 19 日進行，檢方早前要求判處死刑。