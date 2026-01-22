尼克大勝籃網54分 刷新隊史分差紀錄

（法新社紐約21日電） 美國職籃NBA，紐約尼克以120比66痛宰布魯克林籃網，不但創下隊史最大的勝分紀錄，同時也終止最近的4連敗。

尼克主將布朗森（Jalen Brunson）今天拿下20分，協助全隊以54分的差距取得勝利，也打破隊史最大的48分勝分紀錄。先前紀錄分別於1968年、1972年與1994年出現。

這場在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行的紐約內戰，尼克大破對手結束連4敗低潮，尼克上一場對戰達拉斯獨行俠時是以97比114落敗。

廣告 廣告

尼克總教練布朗（Mike Brown）在全隊敗給獨行俠後情緒爆發，他透露曾在中場休息時嚴訓球員，「做好你們的工作」，當時尼克光是在上半場便丟了75分。

今天比賽中，布朗的訓話似乎起了作用，球隊第1節即以38比20領先，之後一路擴大優勢，曾一度領先籃網多達59分。

布朗在賽後表示：「看到球隊發揮應有實力，完整打滿48分鐘，真的很有意思。」

主將布朗森說，這場勝利是球隊目前在東區排名第3、接近賽季中段的一個重要里程碑。目前尼克在東區僅落後於底特律活塞與波士頓塞爾蒂克。

布朗森說：「我們只須重新集中注意力，找回自己的風格。這是好的一步，但我們每天都必須持續向前。」