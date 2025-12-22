尼克布朗森狂飆47分 公牛老鷹上演飆分大戰

（法新社洛杉磯21日電） 美國職籃NBA賽事，紐約尼克延續奪得NBA盃冠軍的氣勢，主將布朗森（Jalen Brunson）今天砍下賽季新高的47分，幫助尼克以132比125擊敗邁阿密熱火。

布朗森此役還貢獻8次助攻與3個籃板，這是他在尼克主場所攻進的單場最高分。

狀態正佳的尼克在過去9戰贏得8場勝利，戰績提升至20勝8負，名列東區第二，僅次於底特律活塞。

魏爾（Kel'el Ware）為熱火貢獻全隊最高的28分與19個籃板；熱火最近8戰輸掉7場，戰績下滑至15勝14負。

另一場賽事中，公牛作客老鷹兩隊合演飆分大賽，最後公牛在正規時間內以152比150驚險獲勝，這也是NBA本季單場最高分，公牛全隊總共有9名球員得分超過2位數。

芝加哥公牛在布澤利斯（Matas Buzelis）28分領軍下，全隊上半場與全場得分均創下賽季新高，同時最後時刻也成功守住戰果。老鷹方面則是由兩管主砲支撐，強生（Jalen Johnson）得到36分，楊恩（Trae Young）貢獻35分。

先前本賽季單場得分最高的比賽，公牛也參與其中。他們在11月16日於客場挑戰猶他爵士，經過2次延長，最終是以147比150惜敗。至於NBA例行賽最高得分紀錄是在1990年寫下，當時金州勇士在11月2日以162比158擊敗丹佛金塊。