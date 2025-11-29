宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
尼克布朗森37分領軍 率隊勝公鹿挺進NBA盃8強
（法新社洛杉磯28日電） 紐約尼克今天在球星布朗森（Jalen Brunson）豪取37分帶領下，以118比109擊敗密爾瓦基公鹿，順利晉級NBA盃8強，也淘汰衛冕NBA盃冠軍的公鹿。
公鹿球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）傷癒復出，繳出30分、15籃板與8助攻的全能數據，出賽28分鐘，無奈球隊仍苦吞7連敗。
公鹿在第4節開始時還落後4分，剩下5分19秒時安特托昆博灌籃得手，幫助球隊追到僅差2分。
但尼克在布朗森穩定發揮帶領下逐漸拉開比分，他全場罰球10罰9中，末節單節罰球4罰4中，幫助球隊鎖定勝局。
尼克順利拿下東區C組第1，這場在麥迪遜花園廣場的勝利也讓同組的邁阿密熱火，儘管今天沒有比賽，仍以東區外卡資格晉級12月9日及10日舉行的NBA盃（NBA Cup）8強。
西區賽事方面，傷兵滿營的聖安東尼奧馬刺在落後18分的情況下逆轉，以139比136擊敗約基奇（Nikola Jokic）領軍的丹佛金塊，搶下NBA盃8強門票。
馬刺球星溫班亞馬（Victor Wembanyama）與卡索（Stephon Castle）因傷缺陣，瓦賽爾（Devin Vassell）攻下本季新高35分，帕尚尼（Julian Champagnie）貢獻25分與10籃板。馬刺在第3節最多一度落後18分。
第4節兩隊一度輪流領先，金塊的莫瑞（Jamal Murray）在比賽倒數1分41秒時追成126比126平手。不過，馬刺的瓦賽爾連進兩顆三分彈，幫助球隊守住勝果。
莫瑞全場斬獲37分，金塊球星約基奇則有21分、9籃板與10助攻進帳，但丹佛最終無緣晉級NBA盃。
字母哥復出難阻公鹿7連敗
【Now Sports】儘管「字母哥」顏迪杜宮普缺陣4場後回歸，豪取30分，但密爾沃基公鹿周五仍然在半場領先下反勝為敗，以109:118不敵主場的紐約人，吞下7連敗。這場NBA盃比賽，紐約人勝出後也鎖定小組第1晉級8強。他們打到第2節中段一度落後公鹿12分，但在副選的米曹羅賓遜單節入6分下慢慢追上，後段還靠麥基奧碧哲斯連取5分反超，只是古斯馬三分建功，令公鹿半場完結前仍有1分優勢。紐約人當家球星謝倫賓遜在第3節豪取16分進帳，主隊也漸漸開始佔回上風，甚至在第4節早段拉開至13分差距，但公鹿未放棄，在顏迪杜宮普（Giannis Antetokounmpo）帶領下打出一波13:4攻勢，追至兩分差，而古斯馬也繼續靠三分「開火」，但最後階段，賓遜關鍵的「2+1」，加上公鹿頻頻起手不入，「字母哥」又犯規送祖殊赫特兩罰全中，最終無力回天，要接受7連敗的事實。字母哥缺席4場回歸，是公鹿得分最高一人，特別集中在第2節攻入16分，最後有30分、15籃板和8助攻的漂亮數據，而手感好的古斯馬9中8，也有20分進帳。不過，紐約那邊廂也有賓遜貢獻37分，而且赫特和麥拜迪也各自貢獻19分，加上罰球命中較多，成功收now.com 體育 ・ 5 小時前
91歲羅蘭TVB官網「被消失」 疑低調離巢惹關注 入行逾80年曾稱永不言休
現年91歲的羅蘭至今仍活躍影視圈，早前更在TVB台慶劇《金式森林》中飾演郭晉安媽媽，演技再次受到觀眾讚賞。不過，近月有網民發現羅蘭的名字在無綫官網的藝人欄上「被消失」，未能搜尋到，疑已與無綫結束賓主關係，低調離巢。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
費力克認也馬被Cucu凍結
【Now Sports】巴塞隆拿新星也馬在周二大敗給車路士一役表現沉寂，被換出時還面露不悅，但教練費力克仍為他說好話。「他沒事，感覺很好。」費力克周五在對艾拉維斯的賽前記者會上，談及也馬（Lamine Yamal）：「很多球員被換下時也會不高興，包括我以前是球員時，很多時候也反應不太好。」對於這名小將對車路士時表現不佳，費力克再補充：「古古尼也是世上最佳的閘位球員之一，非常優秀，所以這種情況（也馬被凍結）也正常。現在這場比賽，輪到也馬要站出來證明自己的時候了，我們必須忘記對車路士的大敗，他也必須展現出自己的實力。」對上兩場比賽已傷癒復出的夏芬拿，可能在周六重返正選陣容，費力克便這樣評價這名巴西國腳的重要性：「在我看來，他是隊內最專注的球員之一，我很想念他。他完美契合我們的戰術理念，通常能對比賽產生非常積極的影響；攻防轉換非常出色，上季的出色表現並非偶然，而他現在也非常渴望展現自己的實力，希望他能向我們證明這一點。」西甲 巴塞隆拿VS艾拉維斯Now TV 632台 29/11 23:15直播now.com 體育 ・ 3 小時前
馬利斯卡證彭馬復出拆「廠」
【Now Sports】車路士領隊馬利斯卡證實，已缺陣多時的高爾彭馬全面康復，下周日將可披甲上陣鬥榜首的阿仙奴。馬利斯卡出席對阿仙奴的賽前記者會時，證實高爾彭馬（Cole Palmer）可以恢復上陣：「所有人都很高興，包括一眾隊友，最重要的是高爾非常高興，因為說到最終，足球員都是渴望落場比賽。」「他大概是己隊的最佳球員，很高興他已歸隊，我們現在需要給予他時間，讓他重拾百分百狀態。他過去表現出色，毫無疑問，他未來也將會為球隊表現出色。」馬利斯卡續道。自9月作客不敵曼聯一仗提前傷出，彭馬就因為腹股溝受傷而一直缺陣，早前當他已準備好歸隊時，卻又因為在家中發生小意外而導致腳趾骨折，稍稍推遲了復出日期。23歲的彭馬上季是車路士的首席射手，全季斬獲15個英超入球，今季至今則只在所有賽事上陣4次，攻入兩球。now.com 體育 ・ 17 小時前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 5 小時前
本季首次連敗 活塞遭魔術淘汰
【Now Sports】底特律活塞雖然居於東岸「一哥」之位，但周五在主場不敵奧蘭多魔術，今季首次錄得兩連敗後，在NBA盃提前出局。魔術第3節末段打出一波15:5的攻勢後，反超比分，而且趁活塞在第4節頭6次起手全部炒粉下，將差距拉開。不過，在鄧肯羅賓遜及基特根寧咸帶動下，活塞又追了上來，比賽再次進入拉鋸局面。不過，魔術的達斯文班尼（Desmond Bane）近期狀態奇佳，個人得分之餘，還搶下兩次進攻籃板，讓球隊手握主導權，並靠謝倫薩斯博得犯規兩罰全中，在最後6.3秒領先112:109。活塞最後機會，基特根寧咸罰球故意第2罰不入，搶下籃板將球交出外線，讓鄧肯羅賓遜執行三分，但起手時遭安東尼百拉格成功封阻，比賽也就此結束，令活塞3分飲恨，繼上場被波士頓塞爾特人中止13連勝後，吞下今季首個兩連敗，而且也在NBA盃出局，相反魔術則4戰全勝入8強。根寧咸今場攻入全場最高39分，還有13籃板和11助攻的大三元成績，可是也錄得8次失誤；魔術方面，班尼的37分也與根寧咸互相輝映，而且百拉格也表現十分關鍵，全場帶來16分進帳。now.com 體育 ・ 4 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
9.9秒轟3球三分 立陶宛後衛媲美T-Mac
【Now Sports】周四一場FIBA籃球世界盃歐洲區外圍賽，立陶宛的沙居拿斯誇張地在最後9.9秒內射入3球三分，協助球隊反勝英國。當時，立陶宛落後英國7分，但在比賽剩餘9.9秒時，沙居拿斯（Ignas Sargiunas）先射入1球三分，隨後英國靠兩罰1中再添比數，他又在離完場前3.5秒，射入第2球三分，令兩隊縮窄至兩分差。暫停過後，英國那邊發球失誤，這名立陶宛後衛成功偷球後，沿左路殺上前場，結果壓哨前起手再命中，令球隊完成89:88的不可思議反勝。這樣的表現，令人想起麥基迪2004年的演出，當時帶領侯斯頓火箭在對聖安東尼奧馬刺一仗，最後35秒內轟入3球三分加1次四分打，個人獲取13分下完成熱血反勝，成為NBA史上的經典一幕。now.com 體育 ・ 1 天前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
曝薩卡求婚成功 女友任職高級主管
【Now Sports】根據英國《太陽報》消息，阿仙奴球星薩卡和交往5年的女友Tolami Benson已正式訂婚。知情人士透露，薩卡（Bukayo Saka）周四選在倫敦一間頂級酒店，相約Tolami Benson共晉浪漫晚餐，並準備了一顆巨大鑽戒，然後向她求婚，而對方也被這名阿仙奴球星的誠意所打動。薩卡和Tolami於2020年開始交往，兩年後因女方現身卡塔爾世界盃支持男友，戀情才首度被公開，但兩人仍刻意保持低調，至今年6月，英格蘭與斯洛文尼亞的世界盃外圍賽賽後，兩人被發現在場邊甜蜜親吻，算是被傳媒拍到最高調的一次。Tolami出生於英格蘭赫福郡的克菲路，畢業於伯明翰大學，主修公共關係與媒體專業，目前在倫敦擔任高級策劃主管，與在阿仙奴賺取30萬鎊周薪的薩卡可謂門當戶對。now.com 體育 ・ 22 小時前
歐聯話題 ｜甘美治呻阿仙奴「靠死球」 阿迪達神回應
在阿仙奴周中於歐聯以 3 比 1 擊敗拜仁慕尼黑後，德國中場甘美治 抱怨兵工廠「依賴死球」、「喜歡踢長傳」，更聲稱阿仙奴並不是拜仁本季遇過的最強球隊，並指出巴黎聖日耳門才是真正與他們踢出「足球比賽」的對手。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
劉倩婷成首位奪榮譽勳章港姐 宣布加入保良局致力繼續行善
劉倩婷（Sandy）2023年當選十大傑出青年，近年獲政府委任為撲滅罪行委員會同禁毒常務委員會成員。去年，劉倩婷得到「大灣區傑出關愛女企業家」，政府頒授榮譽勳章（MH），成為首位擁有此榮譽的香港小姐，並宣布加入保良局。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜梁君彥拒立法會緊急休會辯論 狄志遠去信特首促召開會議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情持續，最新傷亡數字增至94 死 76 傷。立法會換屆選舉原擬將在 12月7日舉行，會期已於 10 月 24 日中止，社福界立法會議員、新思維狄志遠今（28 日）致函立法會主席梁君彥，要求就大埔火災提出「緊急休會辯論」，促請政府徹查事故，並討論居民災後安置。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
解讀 | 點解阿仙奴今季表現更上一層樓？
槍手今季表現更上一層樓，很大機會是球員因傷退下火線或缺陣時，另一位球員總是能夠挺身而出，稱職地填補其位置。Yahoo 體育 ・ 1 天前
NBA盃話題 ｜ 螢光地板太滑 湖人「重回舊地」
根據ESPN 的 Dave McMenamin 報道，聯盟場地供應商的技術人員判定該湖人的NBA盃場地不宜比賽，並已送回供應商進行維修。湖人巨星當錫早前便呻該球場「滑」及「危險」。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前