尼坦雅胡將訪美 伊朗示警外交進程可能遭以色列破壞

（法新社德黑蘭10日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）即將訪問華府，預料將聚焦討論美國與伊朗的談判。伊朗今天示警，外交進程可能受到「破壞性」影響。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baqaei）在例行記者會上表示：「我們的談判對象是美國。美國是否要獨立行事，不管那些對區域有害的壓力和破壞性影響，取決於美方自身決定。」

他並指出：「猶太復國主義政權一再以破壞者的身分，展現出它反對我們的區域邁向和平的任何外交進程。」