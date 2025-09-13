尼坦雅胡遭批阻礙人質釋放 家屬論壇籲停止拖延

（法新社耶路撒冷13日電） 以色列「人質及失蹤家庭論壇」今天表示，總理尼坦雅胡才是釋放被俘人質的「最大障礙」。

「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）在聲明中提到，以色列日前對卡達首都杜哈（Doha）的突襲行動「已清楚證明，阻礙人質回國及戰爭結束的唯一障礙就是總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）」。

聲明還說：「每當協議有望達成時，尼坦雅胡總會從中作梗。」

廣告 廣告

尼坦雅胡今天稍早表示，若能消滅藏匿在卡達的哈瑪斯領袖，即有望結束戰爭，並指控哈瑪斯阻撓過去各項達成停火協議的努力。

他在社群平台X發文說：「居住在卡達的哈瑪斯恐怖份子頭目不關心加薩百姓，他們阻撓所有停火努力，意圖無止盡延長這場戰爭。」

「解決掉他們，就是排除釋放所有人質、結束戰爭的最大障礙。」

不過，「人質及失蹤家庭論壇」則把上述說法，形容為尼坦雅胡另一個無法將人質帶回家的「藉口」。

論壇強調：「該是停止各種拖延時間、只為保住權力的時候了。」

「這種拖延戰術…威脅著在囚禁近兩年後已瀕臨極限的人質性命，也讓收回罹難者遺體的時間遙遙無期。」