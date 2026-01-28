尼帕病毒︱亞洲多地提升機場防疫措施 與新冠肺炎同列世衞重點關注疾病︱Yahoo

泰國曼谷機場有衛生人員正在監測抵達的國際航班旅客。Suvarnabhumi Airport Office /Handout via REUTERS

【Yahoo 新聞報道】印度西孟加拉邦出現致命的尼帕病毒（Nipah virus），引起亞洲多地關注，部分國家已加強入境檢測措施。泰國及尼泊爾相繼在機場及邊境口岸為來自印度的旅客進行篩查，以防病毒擴散。

綜合外媒報道，目前除印度外，其他國家暫未通報確診個案，泰國已在 3 個接收來自西孟加拉邦航班的機場安排檢測，包括曼谷及布吉的國際機場，相關航班的乘客需填寫健康申報表。尼泊爾亦在加德滿都機場，以及多個與印度接壤的陸路邊境口岸篩查入境人士。

印度衛生部表示，自 12 月以來，西孟加拉邦已確診 2 宗尼帕病毒個案，患者為醫護人員。當局已追蹤並檢測與患者有接觸的 196 人，結果均為陰性。衛生部稱，所有相關人士均未出現病徵，情況正持續監察，並已採取所需公共衞生措施。

尼帕病毒可由動物傳人，亦可經人際接觸或受污染食物傳播，常見宿主包括豬及果蝠。REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

被列十大優先關注疾病之一

尼帕病毒可由動物傳人，亦可經人際接觸或受污染食物傳播，常見宿主包括豬及果蝠。該病毒的致死率介乎 40％ 至 75％，目前未有疫苗或特效藥物。世界衞生組織已將尼帕病毒列為十大優先關注疾病之一，與新冠病毒及寨卡病毒同列，因具引發疫情的潛在風險。

尼帕病毒的潛伏期一般為 4 至 14 日，患者症狀差異較大，部分人或沒有明顯病徵。初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉疼痛、嘔吐及喉嚨痛，部分患者其後可能出現嗜睡、意識改變及肺炎。嚴重個案可引發腦炎，導致腦部發炎，甚至致命。

疫情曾釀逾百人死亡

尼帕病毒最早於 1998 年在馬來西亞被發現，當時主要影響養豬戶，其後蔓延至新加坡，造成逾 100 人死亡，並需撲殺約 100 萬隻豬隻以控制疫情。孟加拉自 2001 年起累計超過 100 人死於尼帕病毒。

印度亦曾於 2001 年及 2007 年在西孟加拉邦出現相關疫情，而喀拉拉邦近年亦成為熱點，2018 年錄得 19 宗病例，其中 17 人死亡，2023 年則有 6 宗確診個案，其中 2 人不治。