尼帕病毒︱印度爆群組感染 死亡率高達 75％ 衞生署指本港傳入風險低︱Yahoo

尼帕病毒主要與進食受果蝠污染的生椰棗汁有關。

【Yahoo新聞報道】印度近日出現尼帕病毒感染群組。西孟加拉邦加爾各答一間醫院自一月中起錄得 5 宗尼帕病毒確診個案，初步資料顯示，個案主要涉及醫院內傳播，患者全部為醫護人員，暫未錄得死亡或跨境傳播情況。當地衞生部門已安排約一百名密切接觸者接受隔離及檢測。本港衞生署表示，至今本港未錄得任何尼帕病毒感染的輸入或本地個案。

尼帕病毒主要與進食受果蝠污染的生椰棗汁有關。

早期症狀與流感相似

尼帕病毒於 1998 至 1999 年在馬來西亞及新加坡首次被發現，當時涉及養豬場工人及與豬隻有密切接觸的人士。病毒可感染多種動物，包括豬隻、馬、山羊、綿羊、貓及狗。過去 20 年，孟加拉及印度曾多次出現人類感染尼帕病毒的爆發，通常於 12 月至 4 月期間發生，主要與進食受果蝠污染的生椰棗汁有關。印度上一次爆發於去年中在喀拉拉邦出現，涉及 4 宗個案。

廣告 廣告

尼帕病毒感染者可沒有明顯徵狀，早期症狀與流感相似，包括發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛及肌肉酸痛，其後或出現頭暈、嗜睡及知覺下降。嚴重個案可能併發肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡，病死率約為 40％ 至 75％。在急性腦炎康復的患者中，約 20％ 可能持續出現神經系統問題。目前未有針對尼帕病毒的特定治療或藥物，治療以支持療法為主，症狀一般於感染後約 4 至 14 天出現，最長可達 45 天。

衞生署：傳入香港的風險屬低水平

衞生署衞生防護中心今日（26 日）表示，已主動向世界衞生組織及印度衞生當局索取進一步資料，並對來自相關爆發地區、出現疑似徵狀的入境旅客加強健康篩查，以便及早轉介疑似個案到醫院調查。中心指出，目前本港未錄得任何尼帕病毒感染的輸入或本地個案。

衞生防護中心完成初步風險評估後，認為尼帕病毒傳入香港的風險屬低水平。中心總監徐樂堅表示，尼帕病毒感染屬新發的人畜共患疾病，果蝠為病毒的天然宿主，病毒可透過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物及組織傳播，亦可因進食受感染蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而感染，常見於水果或水果製品，特別是椰棗原汁。

印度曾多次出現人類感染尼帕病毒的爆發，通常於 12 月至 4 月期間發生。 (Photo by C. K Thanseer/DeFodi images via Getty Images)

病毒可人與人之間傳播

病毒亦可在人與人之間傳播，主要經密切接觸患者的分泌物或排泄物，在患者家庭及醫療機構中均曾出現相關情況。

雖然加爾各答與香港之間沒有直航班機，衞生防護中心指，會在機場加強對由印度抵港航班旅客的健康篩檢，包括於相關航班閘口安排港口衞生人員為旅客量度體溫，並為出現病徵人士作醫學評估，如發現對公共衞生有影響的感染個案，會轉介到醫院接受醫學檢查。