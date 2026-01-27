尼帕病毒︱死亡率可達 75% 無特效藥物 病徵、傳染一文詳解︱Yahoo

尼帕病毒屬人畜共患病，傳播途徑多樣，是其高風險特性之一。REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

【Yahoo健康】印度近日個別地區出現尼帕病毒（Nipah Virus, NiV）感染群組，引起各地關注。衞生署衞生防護中心早前表示，已主動向世界衞生組織及印度衞生當局索取進一步資料，並已就相關情況作出風險評估及部署應對措施。目前，香港尚未錄得任何尼帕病毒感染的輸入或本地個案。

有指尼帕病毒死亡率可達75%，且沒有特效藥物及疫苗，到底這是甚麼病毒，如何傳染？如香港的威脅有多大？《Yahoo健康》為你一文解說。

尼帕病毒的天然宿主為果蝠。(Photo by Arnun Chonmahatrakool/Thai News Pix/LightRocket via Getty Images)

嚴重可致腦炎及死亡

尼帕病毒感染的臨床表現差異較大，部分患者可完全沒有徵狀，增加早期識別的難度。一般而言，患者在感染後約四至十四天出現症狀，個別個案潛伏期可長達約四十五天。

初期徵狀多與流感或一般病毒感染相似，包括發燒、頭痛、喉嚨痛、嘔吐、肌肉酸痛及明顯乏力，容易被忽視。隨病情發展，部分患者會出現頭暈、嗜睡、意識下降，甚至抽搐。嚴重病例可迅速惡化，發展為急性腦炎、肺炎、呼吸衰竭或昏迷，病死率約為40%至75%。即使康復，仍有約兩成腦炎患者可能留下癲癇、性格改變等長期神經系統後遺症。

醫療及家庭環境風險較高

尼帕病毒屬人畜共患病，傳播途徑多樣，是其高風險特性之一。病毒的天然宿主為果蝠，人類可因接觸受感染動物（如豬、馬等）的呼吸道飛沫、分泌物、組織或血液而感染。

此外，食物傳播亦被視為重要途徑，特別是在部分地區飲用被蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的生椰棗原汁或棕櫚汁。值得注意的是，尼帕病毒可出現人傳人情況，主要透過與患者的密切接觸，包括其呼吸道分泌物、體液或排泄物，曾在家庭及醫療機構內造成聚集性感染，醫護人員風險相對較高。

印度近年多次錄得尼帕病毒感染群組。(Photo by C. K Thanseer/DeFodi images via Getty Images)

無特效藥 以支持治療為主

現時全球尚未有針對尼帕病毒的特效抗病毒藥物或獲批疫苗。臨床處理以支持性治療為主，包括重症監護、維持呼吸及循環功能、處理併發症等。

由於病情進展可相當迅速，及早識別及即時隔離患者、加強感染控制措施，是降低死亡率和防止院內傳播的關鍵。醫療系統的應變能力與資源水平，亦會直接影響患者的預後及整體病死率。

香港未有個案

就目前情況而言，香港尚未錄得尼帕病毒的輸入或本地感染個案。衞生防護中心已就印度個別地區出現感染群組作出風險評估，並認為病毒傳入香港的整體風險屬低水平。

不過，當局已加強口岸監測措施，特別是針對由印度抵港的航班，為旅客進行體溫監測及健康篩查，並為出現病徵人士提供即時醫學評估。香港現有的傳染病監測、呈報及隔離制度，能及早識別不明原因感染個案，並減低社區爆發的風險。