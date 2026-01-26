尼帕病毒｜華留學生稱曼谷多了人戴口罩 遊客寧蝕5000蚊取消赴泰

印度西孟加拉邦爆發尼帕病毒（Nipah virus）疫情，泰國因應有大量印度遊客入境，曼谷與布吉等地機場加強對來自印度遊客的健康監測。(網上圖片)

印度西孟加拉邦爆發尼帕病毒（Nipah virus）疫情，近日錄得至少5宗病例，包括醫護人員，另有近100人被要求居家隔離，世界衞生組織將尼帕病毒列為致命的人畜共患病毒，主要由果蝠攜帶，可透過被污染的食物傳播給人類，或直接人傳人，死亡率40%至75%。印度中央政府派出緊急小組防止進一步蔓延，多個鄰近地區加強防範，泰國因應有大量印度遊客入境，曼谷與布吉等地機場加強對來自印度遊客的健康監測。接壤印度的尼泊爾亦下令加強機場及邊境口岸的檢疫監測。

內媒周一（26日）報道，當下泰國正值旅遊旺季，儘管泰國尚未出現確診病例，但消息已引起部分計劃赴泰度假的中國遊客擔憂，有人寧願承受經濟損失也要取消行程。

曼谷芭提雅印度遊客較多

福建遊客李女士（化姓）表示，看到尼帕病毒相關報道後決定取消泰國之旅，機票2600元（人民幣，下同）僅退回140元，預訂的酒店500元費用無法退還，加上為旅行添購的衣物用品，總計損失超過5,000元。她坦言雖然虧錢，但始終認為安全第一。在社交平台上，亦有多名中國網民表達類似憂慮，重新考慮旅遊計劃。另外，有身處泰國曼谷的留學生肖女士觀察到，曼谷、芭提雅等城市的印度籍遊客較多，對此感不安，近日當地街頭戴口罩的本地人明顯增加。她指雖然泰國未出現疫情，但自己打算減少外出，就算外出時也會戴上口罩，做好防護。

清邁國際機場負責人表示，機場方面已與國際傳染病防控口岸部門密切協作，按照此前應對新冠疫情和中東呼吸綜合症的標準，啟動主動式公共衛生防控機制。

泰國國家旅遊局上海辦事處表示，目前還沒有接到中國外交部門和泰國旅遊部門的任何相關提醒，強調國內遊客可放心遊玩，泰國機場現在僅針對從印度進入泰國的遊客加強健康監測。

