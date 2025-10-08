尼斯湖水怪現身？獵人目擊詭異波紋難解釋

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
[NOWnews今日新聞] 英國「尼斯湖水怪」的傳說自1933年開始，就是許多科學家想破解的神秘謎團，數十年來也有不少人聲稱目擊到水怪出沒。資深水怪獵人歐恩．奧法德根（Eoin O'Faodhagain）近期也公布一段監視器畫面，湖面中浮出巨大生物，在水面帶起詭異波紋，他推測這是「尼斯湖水怪家族」的成員。
據英國《每日郵報》報導，61歲的英國資深「尼斯湖水怪」獵人歐恩．奧法德根（Eoin O'Faodhagain），9月23日在克蘭斯曼飯店（Clansman Hotel）設置的網路攝影機上，捕捉到尼斯湖上一段令人震驚的畫面。
9月23日，歐恩在監視器畫面上看到一個「三個成年男子那麼大」的巨大生物，他描述長約17英尺（約5.1公尺）、寬5英尺（約1.5公尺），顏色偏深褐至黑色，這個「生物」緩緩浮出水面，帶起詭異的圓形波紋。
「我感到很困惑，不知道在我眼前的湖面上展現的這一奇觀到底是什麼。我以前從未見過這樣的運動，這非常奇怪且令人著迷」，歐恩表示，「目前還不清楚湖中是否存在如此大小的生物。我認為它可能是尼斯湖水怪家族的一員。」
歐恩指出，這次看到的畫面讓他想起了1992年在紀錄片《尼斯湖的祕密》出現過的怪異水面運動，當時影片中有人認為是兩個可見的尾流相撞，從而在水中形成了漩渦。
歐恩分析，但在這次的畫面中水面很平靜，不像1992年的畫面那樣，水面有明顯波濤洶湧，也沒有船隻經過或明顯水波，與過去的目擊情節完全不同，這次的錄影非常罕見，「尼斯湖研究人員恐怕很難對外解釋這段畫面」。
根據官方目擊登錄冊，尼斯湖水怪至今已累積超過千件目擊紀錄，讓這個傳說持續延燒。歐恩經常在家裡透過網路攝影機的畫面觀察尼斯湖，曾多次在官方尼斯湖水怪目擊登陸冊上留下紀錄。
尼斯湖水怪的傳說已經延續數十年，許多目擊者都提到，這種生物的背上長有巨大的、類似鱷魚的鱗甲，這讓一些人認為，這可能是一隻逃跑的兩棲動物。有些人認為尼斯湖水怪是一種長頸蛇頸龍，在恐龍滅絕時以某種方式倖存下來，也有人說是歐洲巨型鯰魚，還有理論分析是湖中巨木因化學反應浮出水面，但至今仍沒有人知道水怪的真相。
