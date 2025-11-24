小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
尼日利亞大規模綁架事件 逾 300 師生被槍手擄走 50 名兒童成功逃脫︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】尼日利亞一間天主教學校上週五（21 日）發生大規模綁架事件，共 315 名師生被槍手擄走，包括 303 名兒童，當中 50 名兒童現已逃脫與家人團聚。當地正由軍方主導，展開大規模搜救行動，追尋餘下 265 名失蹤兒童及 12 名老師的下落。
該校無視關閉寄宿設施命令
根據《BBC》報道，這宗綁架事件發生在尼日州的聖瑪麗學校（St Mary's School）。當地警方指，事發於當地時間凌晨約 2 點，武裝份子闖入學校，擄走留宿的學生及老師，被綁架的師生在週五至週六期間設法逃脫，基督徒協會（Christian Association of Nigeria）確認他們已與家人團聚。
襲擊發生後，尼日州州長 Mohammed Umaru Bongo 宣佈關閉該區所有學校，並警告「現在不是互相指責的時候」，同時呼籲釋放被綁架者。州長表示，聖瑪麗學校無視了當局因應情報警告、關於襲擊風險升高而發出的關閉所有寄宿設施的命令，學校尚未對此指控作回應。
上週在夸拉州一間基督復臨教會（Christ Apostolic Church）禮拜期間被擄走的 38 人已於上週日獲釋，但該次襲擊造成 2 人死亡。此外，在凱比州早前有超過 20 名女學生被擄走，尼日利亞多個州已下令學校停課。教宗良十四世對事件表示「極度悲痛」，並敦促當局迅速採取行動。
當局立法禁止支付贖金
尼日利亞總統提努布（Bola Tinubu）已下令增聘 3 萬名警員，指示將所有專責保護重要人物的警員調配至容易遭受襲擊的偏遠地區。提努布亦推遲了外訪行程，包括原定本週末前往南非出席 G20 峰會，以專注處理國內安全問題。
犯罪集團以勒索贖金為目的的綁架已成為一個嚴重的問題。雖然當局已立法禁止支付贖金，試圖切斷對犯罪集團的資金供應，但成效不彰。
襲擊發生前，包括美國總統特朗普在內的美國右翼人士，指控尼日利亞國內的基督徒正遭受迫害，聲稱伊斯蘭武裝份子有系統地針對基督徒。特朗普本月較早前稱，如果尼日利亞政府「繼續允許殺害基督徒」，他將會派兵進入該國。尼日利亞政府反駁稱「嚴重歪曲事實」。
2014 年曾有 276 名女學生被擄走
在尼日利亞東北部，武裝組織已與政府對抗逾十年。有監測暴力事件的組織表示，這些組織的大多數受害者是穆斯林，因為大多數襲擊發生在以穆斯林為主的北部地區。在中部地區，主要為穆斯林的牧民與主要為基督徒的農民之間也經常發生致命襲擊。但分析人士稱，這些衝突往往是出於水或土地等資源競爭，而非宗教動機。
2014 年，伊斯蘭武裝組織博科聖地（Boko Haram）從一間學校擄走 276 名女學生，引起國際關注，並在全球範圍內掀起尋求釋放她們的運動，當時的美國第一夫人米歇爾·奧巴馬也介入此事。許多人後來逃脫或獲釋，但仍有多達 100 人失蹤。
