尼泊爾前首席大法官卡齊將任新總理

（法新社加德滿都12日電） 尼泊爾總統府宣布，前首席大法官卡齊（Sushila Karki，又譯卡爾基）今天將宣誓就職為新總理。尼泊爾近日爆發造成死傷的大規模民眾抗議行動後，原政府被迫下台。

尼泊爾總統府新聞顧問波克哈瑞爾（Kiran Pokharel）告訴法新社：「鮑德爾（Ram Chandra Paudel）總統將任命前首席大法官卡齊為總理。卡齊預定晚間9時（台灣時間12日晚間11時15分）宣誓就職。」

廣告 廣告

擁有3000萬人口的尼泊爾本週陷入混亂，因為軍警試圖鎮壓年輕人的反貪腐示威集會，最終導致9日爆發大規模暴力情勢，造成至少51人死亡。總理奧利（KP Sharma Oli）當天宣布請辭，至今行蹤成謎。

現年73歲的卡齊是尼泊爾首位女性首席大法官，她曾公開批評尼泊爾根深蒂固的貪腐問題。

10日尼泊爾軍方重掌街頭秩序後，鮑德爾和軍方人士與尼泊爾國內重要人物及這場「Z世代示威」的代表進行談判。

示威者之一希瑞斯塔（Nimesh Shrestha）告訴法新社，他們支持卡齊出任總理。「我們達成了協議。國會將解散，由卡齊擔任總理。」