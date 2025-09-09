尼泊爾反封網示威至今 19 死 政府解禁內閣兵變總理下台

數萬人昨日（8 日）在加德滿都上街示威抗議政府封網，與警方爆發流血衝突，至今造成十九人死亡。 (Photo by Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images)

因政府封鎖社交平台而觸發的尼泊爾大規模示威，至今已造成十九人死亡。示威者衝入執政黨成員的辦公室及政客的寓所，反封網請願演變成反政府抗爭。政府昨晩（8 日）宣佈解封社交平台，總理奧利（KP Sharma Oli）今日（9 日）宣佈辭職。三名部長亦於早前宣佈請辭，但他並非謝罪下台，而是不滿政府暴力手段對付示威者。

警方實彈對付示威者

尼泊爾政府以社交平台營辦商在尼泊爾賺取收入，應向政府繳稅為由，上周四（4 日）午夜起封鎖沒有註冊的 26 個社交平台，受影響媒體包括 Facebook、X 及 YouTube 等 26 個主流平台。以 Z 世代為主的年輕人隨即上街抗議，但政府以多區戒嚴回應，結果爆發流血衝突。示威主要集中在首都加德滿都，但其他城市亦有示威。

示威至今已造成十九人死亡，其中十七人在加德滿都被殺，其餘兩人在東部城市 Itahari 遇害。當示威者昨日衝向國會大樓時，隨即與驅散他們的警方爆發衝突。警方向示威者施放橡膠子彈及催淚氣，示威者則縱火燒毀一輛救護車，並向防暴警投擲雜物。警方隨後向示威者發射實彈，釀成大量傷亡。

示威今日（9 日）蔓延全國，有示威者縱火焚燒雜物。(Photo by Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images)

總理奧利今日致函向總統鮑德爾請辭，即日生效。他解釋，辭職是為了取得一佪政治解決方法，及解決問題的方法。今日較早時候，水務部長 Pradeep Yadav 已提出請辭，理由是不滿政府以暴力手段應對示威，殺死十九人。他同時表明支持 Z 世代的抗議行動，並反對政府的鎮壓行動。Yadav 亦呼籲國民保持冷靜，及以正確方向支持年輕人。

「廣泛鎮壓殺戮 把國家推向極權」

此外，內政部長 Ramesh Lekhak 和農業部長 Ramnath Adhikari 亦已先後請辭。Lekhak 在昨日的內閱會議中辭職，表示要為大量示威者傷亡承擔道德責任。Adhikari 則在今天宣佈辭職，他不滿政府沒有認同市民和平示威和爭取民主的天賦權利，反而以廣泛鎮壓、殺戮及動武應對，把國家推向極權。

在奧利宣佈辭職前，示威者已要求他下台。今日在國會大樓外示威的 Narayan Acharya 受訪時說，他今日來到是因為國家的年輕人和他的朋友被殺，「我們在此是為了討回公道，當今政權應該下台，奧利應該被踢走」。他更形容奧利政府就像希特拉，只要其政府在位，人民就會繼續受苦。

這場國際關注的流血示威，表面上是政府為了稅務收益而封鎖社交平台所引發，但若把事件往前回溯，就知道實際上是封鎖社會運動帶來的後果。早在政府封網前的數周，一個名為「尼泊爾孩子」（nepo kid）的運動已在網上爆發；年輕人利用社交平台展示政要子女的奢華生活，反映政客的貪腐。

政府以徵稅、堵截假消息及仇恨言論等理由封鎖社交平台，成為示威的導火線。昨日上街的示威者明言，不滿封鎖社交平台只是一個觸發點，比起封網，他們更在意貪污問題，「我們要取回自己的國家，我們出來是為了制止貪腐」。