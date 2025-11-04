尼泊爾喜馬拉雅山脈雪崩 7 死 4 失蹤 登山專家料轉為遺體搜尋｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】位於尼泊爾喜馬拉雅山脈亞隆里峰（Mount Yalung Ri）的一個登山基地營，周一（3日）時發生雪崩，造成至少 7 名登山者罹難，包括 3 名美國公民、一名加拿大公民和一名意大利公民，以及兩名尼泊爾嚮導。當局表示，意外中另有 4 人失蹤，4 人受傷。

尼泊爾警方表示，雪崩於當地時間周一早上約 8 時 30 分發生，當時一支由 5 名登山者及 10 名尼泊爾嚮導組成的隊伍正在攀登亞隆里峰（Mount Yalung Ri）的途中。

直升機無法升空 地面救援受阻

由於意外發生時天氣惡劣，直升機無法升空，地面救援亦受阻，當局曾多次嘗試救援，最終直升機只能抵達位於山峰以東的納村（Na Village），同時派出地面隊伍前往意外地點協助。

廣告 廣告

亞隆里峰海拔約 5,600 米，基地營位置海拔約 4,898 米。尼泊爾當局派出軍人、武警、地方警員等組成的搜救隊伍參與行動，救援工作於今日早上持續。

登山專家：料排除生還可能

美國國務院表示，已知悉有美國公民在雪崩中喪生，正收集進一步資料，並會向受影響家庭提供協助。

來自美國科羅拉多州的登山專家 Alan Arnette 回覆 NBC指，救援已延誤至少 12 至 18 小時，幾乎已排除可找到生還者的可能性，料行動目標現已轉為遺體搜尋。

尼泊爾擁有全球 14 座最高山峰中的 8 座，包括珠穆朗瑪峰。當地春季氣候穩定，秋季天色較清朗，同是登山旺季。

來源：NBC