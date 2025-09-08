尼泊爾封鎖社群媒體引爆抗議遭鎮壓 增至10死87傷

（法新社加德滿都8日電） 尼泊爾警方今天為驅散在首都加德滿都上街抗議、要求政府解除社群媒體禁令並整治貪腐的民眾，動用橡膠子彈、催淚瓦斯及水砲鎮壓，造成至少10名示威者喪生。

在政府封鎖26個未登記的社群平台後，尼泊爾用戶自本月5日起連不上臉書（Facebook）、YouTube及前身為推特（Twitter）的X等多個社群媒體網站，為此感到憤怒與困惑。

加德滿都谷地警方發言人坎乃爾（Shekhar Khanal）向法新社表示：「目前為止已有10名抗議者身亡、87人受傷。

「群眾至今仍聚集在街頭。」

附近醫院的資訊長尼帕爾（Ranjana Nepal）表示，許多傷者正在醫院接受治療。