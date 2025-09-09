尼泊爾封鎖社群媒體掀Z世代示威 總理奧利宣布請辭

（法新社加德滿都9日電） 尼泊爾政府封鎖社群媒體引發「Z世代示威」，至少造成19人死亡、逾100人受傷。尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）今天發表聲明宣布請辭。

法新社報導，奧利在致給尼泊爾總統的信函中寫道：「我已辭去總理職位，從今天起生效...以便進一步推動政治解決方案，並解決當前問題。」

英國廣播公司（BBC）報導，奧利在一份親自簽署的聲明中表示，他已辭去總理職位，為當前危機的憲政解決方式鋪路。

尼泊爾政府上週決定封鎖包括臉書（Facebook）等多個社群媒體平台，官員稱這次封鎖是為了打擊假帳號、錯誤訊息與仇恨言論，針對的是未向政府註冊的社群媒體平台。

但此舉引發尼泊爾年輕人上街頭示威，要求當局解除社群媒體禁令，並根除國內蔓延的貪腐文化。這波抗議蔓延到尼泊爾其他城市，籌畫者稱這是「Z世代示威」。