尼泊爾徵稅為名封鎖社交平台 年輕人上街爆衝突釀 9 死 42 傷

數以萬計示威者上街反對政府封鎖社交平台，與警方爆發衝突。(Photo by Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images )

尼泊爾政府上周五（5 日）起封鎖 Facebook、YouTube 及 X 等 26 個未經註冊的社交平台，引發大規模年輕人為主的示威。在首都加德滿都，數萬示威者上街遊行表達不滿。他們突破封鎖進入國會大樓，被警方以水炮、催淚氣，甚至實彈驅散，至今造成 9 死 42 傷。

政府要向社交平台營辦商徵稅

當局以社交平台營辦商在尼泊爾賺取收入，應向政府繳稅為由，上周四午夜起封鎖沒有註冊的社交平台。反對者則認為，此舉純料為了管制批評政府的聲音。以 Z 世代為主的年輕人隨即上街抗議，當中很多穿著校服參加，他們高叫「關閉貪污，不是社交平台」等口號，獲得尼泊爾演藝界名人聲援，令示威聲勢更加壯大。其中尼泊爾影星 Hari Bansha Acharya 在 Facebook 讚揚年輕人敢於提出問題，並指他們不是反對制度，而是反對濫用制度的人。當地記者亦有上街抗議政府封網。

政府以徵稅為由封鎖未經註冊的社交平台，示威者則質疑稅款用在哪裏？ (Photo by Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images)

示威者以年輕人為主，當中有很多學生穿著校服上街。(Photo by Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images)

示威者手持武器在國會大樓外抗議。(Photo by Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images)

示威者在國會與警方爆發衝突，至今已造成 9 死 42 傷。(Photo by Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images)

保安部隊向示威者發射催淚氣，據報後來更以實彈驅散。 (Photo by Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images)

尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）聲稱，當局並非反對社交平台，但不能接受有人在尼泊爾營商賺錢，卻不遵守法律，並說國家的獨立比起少數人失業更加重要，「違抗法律、漠視憲法，蔑視國家尊嚴、獨立和主權，怎能接受？」政府又指控有網民利用虛假帳戶散播假消息、進行詐騙及各種罪行。

政府在加德滿都多個區域實施戒嚴，保安部隊在戒嚴區域設置路障，並派駐軍隊守衞，但路障被示威者推開。示威者今日（8 日）在國會大樓外與警察爆發衝突，有人在國會大閘縱火。警方最初向示威者施放催淚氣及橡膠子彈，有示威者拾起催淚彈擲回警察方向，並以防暴盾保護自己。

後來政府下達「當場擊斃」（shoot at sight）命令，據亞洲國際新聞引述警方報道，衝突至今已造成九人死亡，42 人受傷，傷者包括記者。