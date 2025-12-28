宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
尼泊爾知名政治領袖組聯盟 迎戰明年大選
（法新社加德滿都28日電） 尼泊爾9月爆發「Z世代示威」，迫使當局撤換總理和預訂明年舉行大選後，該國2位最受歡迎政治人物今天宣布結盟迎戰大選、允諾回應年輕世代訴求，可能使建制派政黨承壓。
尼泊爾政府9月關閉社群媒體，成為「Z世代示威」導火線，數以千計年輕人發起激烈抗爭，上街表達對政府貪腐的不滿。根據當局統計，這次反政府示威至少造成至少77人喪生。總統鮑德爾（Ramchandra Paudel）9月12日宣布解散國會，訂2026年3月5日舉行大選。
51歲尼泊爾知名電視主持人、全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party，RSP）黨魁拉米契漢（Rabi Lamichhane）和尼泊爾首都加德滿都「饒舌歌手市長」夏哈（Balendra Shah），允諾回應年輕世代訴求。
RSP副黨魁魏格（Swarnim Wagle）表示，這個新聯盟對尼泊爾而言是「勇氣、犧牲與希望的罕見結合」，將迎戰明年大選。他告訴法新社：「新世代領袖將國家利益置於個人之上，正好符合尼泊爾年輕人的期待。」
根據協議，拉米契漢將繼續擔任RSP黨魁，並推派35歲的夏哈為總理候選人。拉米契漢簽署合作協議後在社群媒體發文說，雙方共識並非著重於政黨領袖追求什麼，「而是國家需要什麼」。
拉米契漢是尼泊爾知名電視主持人，他遭控涉入詐騙與組織犯罪案件後，於近日獲保釋。他抓住社會大眾對年老政治領導層的不滿，於2012年創立全國獨立黨，曾任副總理和內政部長。
其他人也在看
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
和談正進行俄再猛攻基輔 澤倫斯基獲西方力挺
（法新社渥太華27日電） 烏克蘭總統澤倫斯基在赴美會晤美國總統川普之前，今天先與西方盟友商談，並獲得新的支持承諾。法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在前往美國佛羅里達州與川普見面之前，途中先在加拿大停留，與加國總理卡尼（Mark Carney）會面。法新社 ・ 6 小時前
美國對台軍售惹怒北京？中國宣布制裁美國軍工業者
根據《彭博》周五 (26 日) 報導，中國宣布對美國多家國防企業及高階主管祭出制裁，以回應華府最新一輪對台軍售，但相關措施多屬象徵性，顯示北京表達不滿之餘，暫未選擇進一步升高衝突。鉅亨網 ・ 1 天前
基輔傳數起爆炸聲 烏克蘭警告面臨飛彈威脅
（法新社基輔27日電） 烏克蘭首都基輔今天傳出數起強烈爆炸聲，當局警告基輔面臨飛彈攻擊威脅。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram上表示：「首都發生爆炸。法新社 ・ 1 天前
上訴庭法官彭寶琴、潘敏琦提早退休 司法機構：基於私隱不評論原因
今年 63 歲的上訴庭法官彭寶琴、潘敏琦 11 月退休，較原定提早約兩年。司法機構回覆《法庭線》指，基於個人私隱，不評論個別法官退休原因。法庭線 ・ 1 天前
中國反制美國對台軍售 制裁波音等20家美國防企業、10名高層
中國外交部於週五（26 日）宣布，針對美國向台灣提供大規模軍售一事採取反制行動，對 10 名個人及 20 家美國國防企業實施制裁。鉅亨網 ・ 1 天前
日本明年有望實現28年來首次財政盈餘
日本首相高市早苗表示，政府初步預算預計明年將實現自1998年以來的首次基本財政盈餘。AASTOCKS ・ 1 天前
以色列成為承認索馬裡蘭的首個國家 川普暗示美國不會很快跟進
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 22 小時前
伊朗總統控美以歐發動「全面戰爭」：意在擊垮我國
（法新社德黑蘭27日電） 伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在今天刊出的專訪中表示，美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面戰爭」。在以色列與美對伊朗發動攻擊半年後，裴澤斯基安接受最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的官網訪問時說：「我認為，我們正與美國、以色列和歐洲處於全面戰爭狀態。法新社 ・ 6 小時前
以色列開外交先例 承認索馬利蘭為獨立主權國家
（法新社耶路撒冷26日電） 以色列今天正式承認位於非洲的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，總理「今天宣布正式承認索馬利蘭共和國為一個獨立且具主權的國家」，率全球之先。法新社 ・ 1 天前
中國就美國對台軍售實施象徵性制裁 對美軍工企業及高管採取反制措施
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
中國經濟與股市2026前景：新經濟支撐下仍受美國經濟與政策牽動
隨著 2025 年接近尾聲，中國股市在新經濟板塊帶動下表現亮眼，但「舊經濟」挑戰仍存。分析師指出，中國經濟與股市 2026 年前景高度依賴美國經濟穩定與貿易需求，同時政府內需政策如消費刺激與教育補貼，或將提供額外支撐。鉅亨網 ・ 3 小時前
留駐沖繩威懾中國 美陸戰隊調整移師關島計劃
【on.cc東網專訊】中日關係緊張之際，美國海軍陸戰隊修改兵力部署計劃，原定轉移至關島的第4海軍陸戰團會繼續留駐沖繩，以應付台灣突發事態及維持對中國的威懾力。美日兩國已就美國海軍陸戰隊部分駐日兵力移師關島達成共識，臨時更改可能對原定計劃產生影響。on.cc 東網 ・ 5 小時前
金正恩致普丁新年賀電 強調兩國生死與共情誼
（法新社首爾27日電） 北韓領導人金正恩今天向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）致新年賀電，強調兩國在俄烏戰爭中「並肩浴血作戰、生死與共」的情誼。金正恩（Kim Jong Un）在北韓中央通信社（KCNA）刊登的賀電中說，2025年對雙邊聯盟來說是「意義非凡的一年」，兩國「並肩浴血作戰、生死與共」，情誼更堅定。法新社 ・ 1 天前
以色列承認索馬利蘭 索馬利亞非盟怒斥
索馬利亞外交部發出聲明警告，以色列此舉是對索馬利亞主權的「蓄意攻擊」，將破壞區域和平。索馬利亞是非盟會員國。法新社 ・ 1 天前
索馬利蘭獲以色列承認 歐盟敦促尊重索馬利亞主權
（法新社布魯塞爾27日電） 在以色列正式承認非洲東北部的索馬利蘭為「獨立主權國家」後，歐盟今天強調，索馬利亞的主權應受尊重，並呼籲進行對話；索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞獨立。以色列昨天宣布正式承認索馬利蘭，自稱共和國的索馬利蘭於1991年單方面宣布自索馬利亞獨立，數十年來努力爭取國際承認。法新社 ・ 10 小時前
宏都拉斯總統大選落幕 盧比歐致電祝賀
（法新社華盛頓26日電） 美國國務院今天表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）已致電宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）祝賀他勝選，並讚揚他對美國戰略目標的支持。美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）透過聲明表示，盧比歐致電阿斯夫拉，「祝賀他取得明確的選舉勝利」。法新社 ・ 1 天前
境內恐怖分子遭美國突襲後 奈及利亞表示對進一步打擊持開放態度
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
澤連斯基計劃周日與特朗普會面 討論結束戰爭事宜
烏克蘭總統澤連斯基表示，周日將於佛羅里達與美國總統特朗普會面，討論結束俄烏戰爭的事宜，重點將放在美國牽頭的20點和平計劃，以及美國安全保障的單獨提議。 同時，克里姆林宮表示，普京總統的高級助理已與美方官員通過電話進行進一步的會談，並且俄羅斯承諾將繼續談判。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《經濟》日本11月失業率連續第四個月維持在2.6%
日本政府數據顯示，11月份的失業率維持在2.6%，連續第四個月保持不變。 根據日本總務省數據，就業人數經季節調整後微增0.1%，達到6,851萬人，連續第三個月上升，而失業人數下降2.2%，至181萬人，是四個月來的首次下降。 數據顯示，職位空缺比率也亦與10月持平，為1.18，意味著每100名求職者有118個職位空缺。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前