尼泊爾知名政治領袖組聯盟 迎戰明年大選

（法新社加德滿都28日電） 尼泊爾9月爆發「Z世代示威」，迫使當局撤換總理和預訂明年舉行大選後，該國2位最受歡迎政治人物今天宣布結盟迎戰大選、允諾回應年輕世代訴求，可能使建制派政黨承壓。

尼泊爾政府9月關閉社群媒體，成為「Z世代示威」導火線，數以千計年輕人發起激烈抗爭，上街表達對政府貪腐的不滿。根據當局統計，這次反政府示威至少造成77人喪生。總統鮑德爾（Ramchandra Paudel）9月12日宣布解散國會，訂2026年3月5日舉行大選。

51歲尼泊爾知名電視主持人、全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party，RSP）黨魁拉米契漢（Rabi Lamichhane）和尼泊爾首都加德滿都「饒舌歌手市長」夏哈（Balendra Shah），允諾回應年輕世代訴求。

RSP副黨魁魏格（Swarnim Wagle）表示，這個新聯盟對尼泊爾而言是「勇氣、犧牲與希望的罕見結合」，將迎戰明年大選。他告訴法新社：「新世代領袖將國家利益置於個人之上，正好符合尼泊爾年輕人的期待。」

根據協議，拉米契漢將繼續擔任RSP黨魁，並推派35歲的夏哈為總理候選人。拉米契漢簽署合作協議後在社群媒體發文說，雙方共識並非著重於政黨領袖追求什麼，「而是國家需要什麼」。

拉米契漢是尼泊爾知名電視主持人，他遭控涉入詐騙與組織犯罪案件後，於近日獲保釋。他抓住社會大眾對年老政治領導層的不滿，於2022年創立全國獨立黨，曾任副總理兼內政部長。