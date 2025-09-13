風林火山10.1香港內地上映 金城武演型爆富二代
尼泊爾示威｜ 卡爾基就任過渡政府總理 成首位女總理 73歲前大法官以反貪聞名｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】尼泊爾自 9 月 8 日以來爆發大規模反政府示威，迫使總理奧利在翌日宣布下台。動蕩持續近一星期後，當地最新成立臨時過渡政府，由73歲最高法院前首席大法官卡爾基（Sushila Karki）周五（12日）在總統府宣誓就任臨時政府總理，成為尼泊爾首位女總理。
國會眾議院解散 明年3月大選
尼泊爾主要政黨與組織示威遊行的部分群體最新達成協議，由卡爾基出任臨時總理，就職儀式由尼泊爾總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）主持，他在直播中向卡爾基說：「恭喜！我們祝妳成功，也祝國家成功。」
卡爾基將負責所有政府部門事務，同時臨時政府負責在6個月內組織大選。總統府隨後發聲明，根據卡爾基建議，解散國會眾議院，計劃明年3月5日舉行大選。
曾推翻政府的警察局長任命
卡爾基出生於尼泊爾東部莫朗區，在 2016 年被任命為尼泊爾首位女性首席大法官，在她執掌司法部門期間，她以對腐敗的零容忍態度而聞名。她上任一年後，法庭推翻了政府的警察局長任命，被視為捍衛精英管理制度，反對政治裙帶關係。
她因此面臨執政聯盟的彈劾動議，最終在公眾和司法部門的強烈反對下，彈劾動議被撤回。
深受年輕族群支持
加德滿都公共政策分析師 Binay Mishra 表示，卡爾基近幾個月持續針對司法政治化及法官的任命方式發聲，聲望有所提高，加上廉潔的形象，使她得到年輕族群的支持。
不少示威者在通訊應用程式 Discord 上的非正式投票表達對卡爾基的支持。
尼泊爾因社交媒體禁令觸發暴力示威，但背後反映年輕世代對政府腐敗、貪污嚴重等的不滿。即使當局其後撤回禁令，動亂仍持續，軍隊一度控制首都加德滿都，警方表示，衝突至今造成至少51人死亡，包括21名示威者、3名警察，另有1,700多人受傷。
來源：CNN
其他人也在看
特朗普經濟好景「縮沙」？美商務部長改口：年底才真正開始
美國商務部長盧特尼克稱，特朗普要到2025年底才需全面「承擔經濟表現」，較早前說法延後。通脹持續升溫、就業數據疲弱，令『特朗普經濟』前景更添變數。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
美商務部長：高院將支持特朗普關稅
美國商務部長盧特尼克周五表示，他對美國最高法院支持特朗普政府針對關稅的裁決極其有信心，而之前一個下級上訴法院已經裁定關稅是非法徵收的。他補充，大多數貿易協議將繼續有效，包括與日本和歐洲聯盟的協議。 盧特尼克表示，美國總統特朗普所期待的經濟將在今年年底開始實現。他為近期疲弱的經濟數據辯護，指出恢復經濟需要時間，指今天擔心的人是錯誤的，並朝著錯誤的方向看，強調關稅不會引起通脹，最近的CPI上漲是由於某些產品的「一次性上漲」。盧特尼克補充，今年經濟將增長3%，而政府將在一年到18個月內執行大部分經濟政策。(to)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 1 天前
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
59歲呂頌賢昏迷留醫ICU半月死過翻生 曾暴瘦40磅 出院後最新狀況曝光
現年59歲的呂頌賢憑1996年版《笑傲江湖》令狐沖一角而在華人社會爆紅，年過半百仍保養得宜，凍齡外貌令他獲封美魔男，惟上月下旬其太太麥景婷卻社交平台透露丈夫早前肺部受細菌感染，昏迷留醫ICU長達14天，體重更暴跌40磅，並引述醫護人員個案屬罕見及嚴重。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
女神配對計劃｜Carmen與細John「友達以上，戀人未滿」？雲文子師傅奇門遁甲批算兩位「女神」最後決擇愛情運勢｜雲文子師傅
《女神配對計劃》這部在TVB播出的戀綜進入白熱化最後決擇求愛勇士階段，相信一眾有追看戀綜的朋友都會好奇一眾「女神」情歸何處呢？Yahoo Style HK ・ 19 小時前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應
2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
大摩：金價異動背後實有「深層巨變」
摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。鉅亨網 ・ 21 小時前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 1 天前
南韓「Newtro」風潮帶動柯達、Fila翻生 香港Yasaki複製奇蹟？
南韓興起 Newtro 風潮，令Kodak、National Geographic 及Fila等品牌翻生；香港Yasaki波鞋亦乘勢回歸，能否掀起本地「Newtro經濟」？Yahoo財經 ・ 6 小時前
CD復古回朝，BEAMS水滴藍CD機登場！重拾「旋轉的浪漫」，找回那些年光碟的魔力
還記得那些年我們收集的CD嗎？BEAMS RECORDS最新推出的「Clear Portable CD Player」簡直是復古控的夢幻逸品！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 1 天前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國加緊人工智能人才爭奪 騰訊巨額薪酬挖角OpenAI研究員
【彭博】— 據知情人士透露，騰訊控股近日從OpenAI挖角了一位知名人工智能研究員，這是人工智能行業人才從美國轉向中國最引人注目的案例之一。Bloomberg ・ 15 小時前
天王嫂方媛懷孕晚期開工晒索爆孕照 自爆體重令網民驚訝：沒過百
現正懷有第三胎的天王嫂方媛（Moka）不時分享近況，陀着巨肚的她仍然美麗動人，亦忙於各式各樣的拍攝工作。不少網民對她的體重感到好奇，方媛罕有自爆現時的真實體重，令大家非常意外！Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套
UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！Yahoo Style HK ・ 1 天前