尼泊爾示威｜ 卡爾基就任過渡政府總理 成首位女總理 73歲前大法官以反貪聞名｜Yahoo

73歲最高法院前首席大法官卡爾基（Sushila Karki）宣誓就任尼泊爾臨時政府總理( AP Photo/Sujan Gurung )

【Yahoo 新聞報道】尼泊爾自 9 月 8 日以來爆發大規模反政府示威，迫使總理奧利在翌日宣布下台。動蕩持續近一星期後，當地最新成立臨時過渡政府，由73歲最高法院前首席大法官卡爾基（Sushila Karki）周五（12日）在總統府宣誓就任臨時政府總理，成為尼泊爾首位女總理。

國會眾議院解散 明年3月大選

尼泊爾主要政黨與組織示威遊行的部分群體最新達成協議，由卡爾基出任臨時總理，就職儀式由尼泊爾總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）主持，他在直播中向卡爾基說：「恭喜！我們祝妳成功，也祝國家成功。」

卡爾基將負責所有政府部門事務，同時臨時政府負責在6個月內組織大選。總統府隨後發聲明，根據卡爾基建議，解散國會眾議院，計劃明年3月5日舉行大選。

就職儀式由尼泊爾總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）主持 (AP Photo/Sujan Gurung)

曾推翻政府的警察局長任命

卡爾基出生於尼泊爾東部莫朗區，在 2016 年被任命為尼泊爾首位女性首席大法官，在她執掌司法部門期間，她以對腐敗的零容忍態度而聞名。她上任一年後，法庭推翻了政府的警察局長任命，被視為捍衛精英管理制度，反對政治裙帶關係。

她因此面臨執政聯盟的彈劾動議，最終在公眾和司法部門的強烈反對下，彈劾動議被撤回。

深受年輕族群支持

加德滿都公共政策分析師 Binay Mishra 表示，卡爾基近幾個月持續針對司法政治化及法官的任命方式發聲，聲望有所提高，加上廉潔的形象，使她得到年輕族群的支持。

不少示威者在通訊應用程式 Discord 上的非正式投票表達對卡爾基的支持。

尼泊爾因社交媒體禁令觸發暴力示威，但背後反映年輕世代對政府腐敗、貪污嚴重等的不滿。即使當局其後撤回禁令，動亂仍持續，軍隊一度控制首都加德滿都，警方表示，衝突至今造成至少51人死亡，包括21名示威者、3名警察，另有1,700多人受傷。

來源：CNN